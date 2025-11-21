Koniec ery drogiego gazu? Eksperci zapowiadają wyraźny spadek cen

Po kilku latach, gdy wysokie ceny energii były jednym z głównych problemów gospodarek, na rynku gazu zaczyna następować wyraźny zwrot. Jak podkreśla „Puls Biznesu”, nadchodzi okres dużej nadwyżki surowca, co może przełożyć się na systematyczne obniżki cen. Zmiana ta ma znaczenie zarówno dla przedsiębiorstw energochłonnych, jak i dla gospodarstw domowych, które w ostatecznym rozrachunku również powinny skorzystać.

Bariera dla rozwoju

W ostatnich latach liczne firmy w badaniach wskazywały ceny energii jako podstawową barierę dla rozwoju. „Puls Biznesu” zaznacza, że czas drogiego gazu uruchomił szeroką falę inwestycji w nowe moce produkcyjne, które obecnie zaczynają realnie zwiększać podaż. To właśnie ten nadmiar surowca na rynku ma stopniowo łagodzić problem wysokich kosztów energii.

Na zmianę sytuacji zwracają uwagę banki inwestycyjne i ośrodki analityczne, które w ostatnich tygodniach publikują liczne prognozy dotyczące przyszłości rynku gazu. Goldman Sachs wskazuje, że europejskie ceny gazu w hubie TTF mogą spaść z obecnego poziomu około 30 euro za MWh do zaledwie 12 euro w 2029 r. Z kolei firma Wood Mackenzie ocenia, że „fala podaży gazu nie nadchodzi, ale już jest”, co potwierdza skalę zmian na światowym rynku.

Ceny gazu

Obecne notowania gazu w Europie są nadal mocno uzależnione od sytuacji pogodowej i zimowej aury, jednak przewidywania na kolejne lata są jednoznaczne. Według „Pulsu Biznesu” presja rosnącej podaży będzie stopniowo wymuszać obniżki cen. Widać to już w notowaniach kontraktów terminowych – krzywa na 2027 r. pokazuje poziomy o około 10 proc. niższe od bieżącej ceny spot.

Spadek cen gazu na globalnych rynkach odczuwalny jest również w Polsce. Interia Biznes informowała niedawno o danych Urzędu Regulacji Energetyki, z których wynika, że maleją koszty importu gazu z zagranicy, niezależnie od kierunku dostaw. Taka sytuacja jest korzystna zarówno dla firm opierających działalność na tym surowcu, jak i dla odbiorców detalicznych, ponieważ ogranicza ryzyko gwałtownych skoków cen.

Nadwyżka na rynku

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii, przytoczonych przez „Puls Biznesu”, w ciągu najbliższych pięciu lat nadwyżka gazu na globalnym rynku może sięgnąć 65 mld m sześc. rocznie. To odpowiada około 1,5 proc. światowego zużycia. Choć liczbowo nie wydaje się to dużą wartością, znaczenie jest istotne z uwagi na specyfikę tego rynku.

„Puls Biznesu” zwraca uwagę, że popyt na gaz charakteryzuje się niską elastycznością cenową – zmiany cen nie powodują dużych wahań konsumpcji. Oznacza to, że nawet relatywnie niewielka nadwyżka podaży może przełożyć się na wyraźny spadek cen. Odwrotną sytuację rynek obserwował w 2022 r., kiedy pozornie niewielki deficyt wywołał bardzo silny, skokowy wzrost kosztów surowca. Obecnie ten mechanizm działa w przeciwnym kierunku, dając szansę na stopniowe obniżki i większą stabilność cen gazu w kolejnych latach.

