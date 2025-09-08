Nowy hit wśród Polaków. Już nie pompy ciepła

W 2024 roku Polacy masowo odwrócili się od pomp ciepła, które przez lata były promowane jako najkorzystniejsze źródło energii do ogrzewania domów. Dane z programu „Czyste powietrze” pokazują wyraźną zmianę trendu. O ile jeszcze w 2023 roku ponad połowa składanych wniosków dotyczyła pomp ciepła (53 proc.), to rok później ich udział spadł do 27 proc. Na znaczeniu zyskały natomiast kotły na biomasę – w 2024 roku dotyczyła ich niemal połowa wniosków o dopłaty, podczas gdy rok wcześniej jedynie 17,8 proc.

Termomodernizacja

Program „Czyste powietrze” działa od 2018 roku i pozostaje najważniejszym narzędziem wspierającym termomodernizację polskich domów. Do tej pory złożono wnioski o łącznej wartości 38,8 mld zł, a wypłaty przekroczyły 16,7 mld zł. Jesienią 2024 roku nabór został jednak tymczasowo wstrzymany ze względu na wykryte nadużycia. Po wprowadzeniu korekt i nowych zasad – m.in. obowiązku wykonania audytu energetycznego – program ponownie ruszył 31 marca 2025 roku. Pomimo zmian zainteresowanie dopłatami nie spadło.

Równolegle Polacy korzystają z ulgi termomodernizacyjnej. Łączna kwota odliczeń wyniosła już 5,5 mld zł, a w 2024 roku skorzystało z niej 312 tys. podatników. To jednak znacznie mniej niż w rekordowym 2021 roku, gdy odliczeń na sumę 10,4 mld zł dokonało 595 tys. osób. Eksperci wskazują, że spadek popularności ulgi może wynikać z faktu, że przedsięwzięcia rozliczane są nawet przez kilka lat, a brak pokrycia wydatków w jednym roku podatkowym pozwala przenieść je na kolejne lata, maksymalnie do sześciu.

Magazyny energii

Od 2025 roku w katalogu wydatków objętych ulgą i dopłatami zaszły istotne zmiany. Z listy wykreślono zakup i montaż kotłów gazowych oraz olejowych, natomiast pojawiła się możliwość dofinansowania magazynów energii. Wydatki muszą być udokumentowane fakturą VAT i mogą być finansowane zarówno z własnych środków, jak i kredytu. Program „Czyste powietrze” można łączyć z ulgą podatkową, choć odliczenia i dopłaty nie mogą dotyczyć tych samych wydatków. Limit ulgi pozostaje bez zmian – 53 tys. zł na osobę lub 106 tys. zł dla małżeństwa.

Zmiana kierunku inwestycji pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają rozwiązania bardziej dostępne cenowo, które ponownie mogą liczyć na wsparcie w ramach programów publicznych.

