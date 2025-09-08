Kursy walut 8 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 8 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6214 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2484 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5498 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8936 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – poniedziałek, 8 września
- dolar – 3,6214 zł
- euro – 4,2484 zł
- frank szwajcarski – 4,5498 zł
- funt szterling – 4,8936 zł
Kursy walut. Poprzedni tydzień
Kursy walut – piątek, 5 września
- dolar – 3,6357 zł
- euro – 4,2476 zł
- frank szwajcarski – 4,5257 zł
- funt szterling – 4,8975 zł
Kursy walut – czwartek, 4 września
- dolar – 3,6528 zł
- euro – 4,2589 zł
- frank szwajcarski – 4,5436 zł
- funt szterling – 4,8987 zł
Kursy walut – środa, 3 września
- dolar – 3,6538 zł
- euro – 4,2589 zł
- frank szwajcarski – 4,5436 zł
- funt szterling – 4,8987 zł
Kursy walut – wtorek, 2 września
- dolar – 3,6626 zł
- euro – 4,2651 zł
- frank szwajcarski – 4,5541 zł
- funt szterling – 4,9129 zł
Kursy walut – poniedziałek, 1 września
- dolar – 3,63 zł
- euro – 4,26 zł
- frank szwajcarski – 4,54 zł
- funt szterling – 4,91 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Czytaj też:
Kursy walut 5 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:
Kursy walut 4 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?