Duński gigant inwestuje pod Szczecinem. Nowy rozdział dla energetyki OZE

Duński koncern Vestas, światowy lider w produkcji turbin wiatrowych, sfinalizował przejęcie zakładu w Goleniowie pod Szczecinem. Fabryka specjalizująca się w wytwarzaniu łopat do turbin lądowych należała wcześniej do LM Wind Power. Transakcja została zamknięta po podpisaniu umowy 15 maja 2025 roku oraz po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur regulacyjnych.

Rozwój bazy produkcyjnej

Jak podkreśla firma, włączenie zakładu do struktur Vestas to część strategii rozwoju europejskiej bazy produkcyjnej i łańcucha dostaw. Celem jest sprostanie rosnącym potrzebom rynku w zakresie dostępu do bezpiecznej, tańszej i zrównoważonej energii.

Fabryka w Goleniowie rozpoczęła działalność w 2009 roku, a w 2017 została rozbudowana. W dalszym ciągu będzie dostarczać łopaty do lądowych turbin Vestas. Koncern zaznacza, że wzmocnienie mocy produkcyjnych jest niezbędne, by sprostać europejskiemu zapotrzebowaniu na odnawialne źródła energii oraz zwiększyć konkurencyjność całej branży. „Dodanie fabryki w Goleniowie potwierdza nasze zaangażowanie w rozwój energetyki wiatrowej i pokazuje, że przy odpowiednich decyzjach politycznych sektor ten może generować nowe miejsca pracy i przyciągać inwestycje” – podkreślił Felix Henseler, dyrektor ds. technologii i operacji w Vestas.

Kolejna fabryka

To nie pierwsza inwestycja koncernu w regionie. Vestas prowadzi również fabrykę montażową w Szczecinie, gdzie powstają piasty i gondole dla morskich turbin wiatrowych. Obie lokalizacje wzajemnie się uzupełniają, zwiększając zdolność obsługi zarówno rynku lądowego, jak i morskiego w całej Europie.

Przejęcie fabryki w Goleniowie ma znaczenie strategiczne nie tylko dla samego Vestas, ale także dla Polski. Oznacza utrzymanie produkcji w kraju, dalsze inwestycje oraz perspektywę nowych miejsc pracy w branży odnawialnych źródeł energii. Dla regionu zachodniopomorskiego, który już wcześniej stał się ważnym ośrodkiem przemysłu wiatrowego, decyzja Duńczyków stanowi dodatkowy impuls rozwojowy.

Czytaj też:

Historyczna umowa w Kielcach. Polska z własną produkcją rakietCzytaj też:

Polska firma NTT rzuciła wyzwanie technologicznym gigantom