Historyczna umowa w Kielcach. Polska z własną produkcją rakiet

We wtorek Grupa WB i koreańska Hanwha Aerospace podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture. Nowa firma zbuduje w Polsce zakład produkujący pociski rakietowe CGR-080 do wyrzutni Chunmoo, znanych w Wojsku Polskim jako Homar-K. Koszt inwestycji przekroczy miliard złotych – poinformował prezes Grupy WB, Piotr Wojciechowski.

Umowa międzynarodowa

Podpisanie umowy miało miejsce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Obecny na uroczystości wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał to wydarzenie najważniejszym punktem tegorocznych targów. – To moment przełomowy, bo technologia i produkcja zostaną przeniesione do Polski, zwiększając nasze bezpieczeństwo – podkreślił.

Pociski CGR-080 mają zasięg 80 km i stanowią element uzbrojenia południowokoreańskich wyrzutni K239 Chunmoo. Od 2022 roku polskie Ministerstwo Obrony zamówiło 290 takich systemów. Instalowane są one na ciężarówkach Jelcz, a systemy kierowania ogniem i łączności dostarcza Grupa WB. Oprócz Homara-K Wojsko Polskie wykorzystuje także amerykańskie wyrzutnie HIMARS, oznaczone jako Homar-A.

Produkcja w Polsce

Droga do podpisania finalnej umowy trwała kilka miesięcy. Jeszcze w październiku 2024 roku strony zawarły dokument dotyczący szczegółów funkcjonowania spółki, a w kwietniu 2025 roku ustaliły kluczowe warunki współpracy. Teraz, dzięki utworzeniu joint venture, pociski będą w całości produkowane w Polsce.

– To poważna inwestycja, przekraczająca miliard złotych. Rakieta CGR-080 będzie w całości powstawała w naszych zakładach, przy udziale polskich podmiotów – zaznaczył Piotr Wojciechowski.

Nowa fabryka ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Po raz pierwszy w kraju ruszy produkcja rakiet taktycznych, a udział lokalnych firm w procesie polonizacji projektu dodatkowo wzmocni krajowe kompetencje w tym obszarze.

Czytaj też:

Gen. Jarosław Gromadziński: Polska straciła wiarygodność przez nieuzasadnioną nagonkęCzytaj też:

„Systemy przeciwlotnicze bez nadzoru”. Szokujące odkrycie przy granicy z Ukrainą