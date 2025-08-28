Polska firma NTT rzuciła wyzwanie technologicznym gigantom

Tysiące komputerów produkowanych nad Wisłą

NTT System to największy polski producent komputerów i sprzętu IT, który od lat buduje swoją pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Firma funkcjonuje nieprzerwanie od 1986 roku, zatrudnia ok. 160 pracowników i może się pochwalić produkcją ponad 4 milionów komputerów oraz blisko 10 tysięcy serwerów. Od 2007 roku jej akcje notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Choć firma znana jest szeroko z produkcji komputerów stacjonarnych, laptopów, urządzeń typu all-in-one czy minipc, jednym z filarów jej działalności pozostają serwery – segment, który NTT rozwija nieprzerwanie od dwóch dekad. To właśnie dzięki konsekwentnym inwestycjom, innowacyjnym rozwiązaniom i bliskiej współpracy z globalnymi partnerami technologicznymi firma pozostaje konkurencyjna nawet wobec światowych gigantów, takich jak chociażby Dell czy Lenovo.

Polskość jako realna przewaga

Serwery NTT są składane i testowane w Polsce. Choć – podobnie jak inne marki na świecie – firma korzysta z komponentów dostarczanych przez międzynarodowych producentów, lokalna integracja i produkcja umożliwiają dużą elastyczność, szybszy czas reakcji oraz precyzyjną kontrolę jakości. W przeciwieństwie do globalnych gigantów, którzy często oferują gotowe konfiguracje z długimi czasami oczekiwania, NTT może produkować serwery na bieżąco, dopasowując się do dostępności komponentów na rynku. Dzięki temu firma potrafi błyskawicznie reagować na potrzeby klientów.

Liczby, które mówią same za siebie

Na przestrzeni lat NTT System wyprodukowało setki tysięcy jednostek sprzętowych, z których znaczącą część stanowią właśnie serwery. Firma współpracuje z czołowymi instytucjami publicznymi, uczelniami, laboratoriami badawczymi, a także klientami komercyjnymi, dostarczając wysokowydajne rozwiązania serwerowe dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Wśród najbardziej imponujących realizacji można wymienić kompleksowe dostawy dla polskich uczelni technicznych, centra danych wspierające przetwarzanie dużych zbiorów danych czy zaawansowane klastry serwerowe dedykowane dla środowisk badawczo-rozwojowych. Zakres zastosowań jest szeroki – od małych biur podatkowych po chmurę obliczeniową i przetwarzanie danych dla AI.

20 lat serwerowej historii NTT

Historia NTT System sięga 1986 roku, gdy firma rozpoczęła działalność jako producent komputerów osobistych. Segment serwerów został wprowadzony na początku lat 2000 i od tamtej pory konsekwentnie rozwijany. Szczególnie duży wkład w rozwój tego działu miał zespół z Krakowa, który przez lata budował unikalne kompetencje w zakresie projektowania, wdrażania i serwisowania rozwiązań serwerowych.

– Produkcja serwerów w Polsce to wyzwanie, ale też ogromna satysfakcja. Od 20 lat udowadniamy, że rodzima firma może z sukcesem konkurować z największymi markami w tej branży – mówi jeden z członków zespołu projektowego NTT System.

Początki nie były łatwe – ograniczony dostęp do podzespołów, brak gotowych wzorców i potrzeba zdobycia zaufania klientów wymagały ogromnego zaangażowania. Z biegiem lat NTT zbudowało jednak sieć partnerską, która dziś obejmuje wielu liczących się integratorów systemów informatycznych oraz czołowych dostawców komponentów serwerowych jak choćby Supermicro, MSI, Intel, AMD, Samsung i wielu innych

Szeroka i elastyczna oferta

Obecna oferta serwerowa NTT System obejmuje rozwiązania dla różnych segmentów rynku – od prostych serwerów biurowych, przez urządzenia dla średnich firm, aż po zaawansowane konstrukcje do zastosowań w centrach danych i jednostkach naukowych. Kluczowymi partnerami w tym zakresie są Supermicro i MSI – znani producenci płyt głównych i komponentów, z którymi NTT współpracuje nad wydajnymi platformami serwerowymi.

Oferta serwerowa NTT jest w pełni skalowalna – możliwe są rozwiązania z jednym lub dwoma procesorami (z możliwością późniejszej rozbudowy), elastyczna konfiguracja RAM i dysków, a także bardziej zaawansowane rozwiązania typu blade. Serwery mogą być indywidualnie projektowane w zależności od potrzeb, co umożliwia optymalizację zarówno kosztową, jak i wydajnościową.

Firma nie oferuje sztywnych pakietów, lecz każdorazowo dopasowuje konfigurację do konkretnego zastosowania, co okazuje się efektywniejsze i bardziej ekonomiczne niż gotowe zestawy.

Czym się wyróżnia NTT System?

Każdy serwer opuszczający fabrykę NTT System przechodzi szczegółowy proces testowania – zarówno pod względem wydajności, jak i niezawodności. Firma dysponuje własnym centrum serwisowym, oferując standardowy czas reakcji na zgłoszenie – następny dzień roboczy (NBD). Średni czas naprawy to ok. 5 dni roboczych. To ważna przewaga w porównaniu z globalnymi markami, których serwis często wymaga dłuższego czasu oczekiwania i logistyki międzynarodowej.

– Nie jesteśmy największym graczem, ale dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom znacznie większą elastyczność i indywidualne podejście niż wiele międzynarodowych korporacji – podkreślają przedstawiciele firmy.

Pierwsza polska firma

NTT System rozwija się, łącząc wzrost zasobów firmy z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych. Dowodem tego jest zdobycie w 2022 roku jako pierwsza polska firma certyfikatu TCO Certified, uznawanego na świecie znaku zrównoważonego rozwoju, dla komputera NTT Business W900A. Kolejne produkty firmy, w tym All in One WA900 Series (2023) oraz notebook B15 (2024), również uzyskały certyfikat TCO, co potwierdza stałe poszerzanie oferty zgodnej z restrykcyjnymi kryteriami dotyczącymi ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz etyki biznesowej wykraczającymi poza obowiązujące przepisy i standardy branżowe.

Ponadto NTT System konsekwentnie wdraża międzynarodowe normy zarządzania, w tym związane z ochroną środowiska (ISO 14001), efektywnością energetyczną (ISO 50001) oraz odpowiedzialnością społeczną (SA8000). Audyty potwierdzają ich utrzymanie, a w 2024 roku spółka uzyskała kolejne certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami ISO, co wzmacnia jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój na poziomie procesów organizacyjnych i produktowych.

Co dalej?

NTT System planuje dalszy rozwój linii serwerowej, szczególnie w obszarach związanych z AI, edge computing i platformami HPC. Firma inwestuje również w nowe technologie energooszczędne, a także zwiększa integrację z producentami komponentów, by jeszcze lepiej kontrolować jakość i dostępność podzespołów.

W świecie zdominowanym przez globalnych gigantów, NTT System udowadnia, że polska firma może tworzyć serwery, które spełniają najwyższe światowe standardy. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w produkcji serwerów, lokalnej integracji i elastyczności operacyjnej, NTT System stanowi realną alternatywę dla marek takich jak Dell czy Lenovo. To dowód na to, że technologie klasy enterprise mogą z powodzeniem powstawać także nad Wisłą.