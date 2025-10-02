Uczniowie otrzymali ponad 1,2 mld zł. Wnioski wciąż można składać

Od 2018 roku funkcjonuje w Polsce program „Dobry Start". Zakłada on przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

300 plus. W tym roku wypłacono 1,2 mld zł

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że w ramach tegorocznej edycji programu „Dobry Start" wypłacono już ponad 1,2 mld zł na szkolne wyprawki.

– Od 1 lipca 2025 r. rodzice i opiekunowie złożyli ponad 3,1 mln wniosków o świadczenie 300+ z programu Dobry Start. Dotyczą one ponad 4,6 mln uczniów. Do rodzin trafiło już ponad 1,2 mld zł – czytamy w komunikacie ZUS.

Warto podkreślić, że wnioski ws. 300 plus nadal można składać. Termin mija 30 listopada. Rodzice otrzymają pieniądze w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

ZUS przypomina, że wraz z początkiem tegorocznego roku szkolnego zaszła zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Osoby te otrzymają 300 plus pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

