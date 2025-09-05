Jest szansa na waloryzację 300 plus? Mamy komentarz resortu rodziny

Dobiega końca pierwszy tydzień roku szkolnego 2025. Większość rodziców skompletowała wyprawkę, co dla wielu jest sporym wyzwaniem finansowym. Wsparcie w tej kwestii przewiduje wprowadzony w 2018 roku program „Dobry Start", który zakłada wypłatę środków w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus), właśnie na szkolną wyprawkę.

300 plus przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

W ciągu tych siedmiu lat funkcjonowania świadczenie, nie było ono ani razu waloryzowane, podczas gdy 500 plus zostało w zeszłym roku podniesione do kwoty 800 zł. Z wyliczeń eToro w Polsce, które przytacza „Fakt" wynika, że wskutek inflacji, która przez lata wytrwale drążyła polskie portfele, realna wartość 300 plus spadła o 35 proc. Obecnie odpowiada zaledwie 195 zł w cenach sprzed pięciu lat. Rok temu było to jeszcze 201 zł. Tymczasem jak wynika z niedawnego badania PayPo, 36 proc. Polaków szacuje tegoroczne wydatki na szkolną wyprawkę w przedziale do 250 do 500 zł, a co dziesiąty z nas twierdzi, że wyda więcej niż 1000 zł.

Z przeprowadzonego przed tygodniem sondażu pracowni SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (47,4 proc.) chce waloryzacji 300 plus. Przeciwnego zdania jest jedna trzecia respondentów (32,3 proc.), a jedna piąta badanych (20,3 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Resort rodziny o waloryzacji 300 plus

O komentarz do tych wyników zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Polityka rodzinna w ostatnich latach została wzmocniona bezprecedensowymi nakładami. Rodziny otrzymują dziś wyższe świadczenie wychowawcze – 800 zł miesięcznie na każde dziecko, mogą korzystać z nowych instrumentów programu „Aktywny rodzic" oraz z podwyższonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dzięki tym zmianom sytuacja materialna rodzin w 2024 i 2025 r. uległa wyraźnej poprawie, a wydatki budżetowe na politykę rodzinną wzrosły do rekordowych 96,4 mld zł. Naszym priorytetem jest utrzymanie stabilnego systemu wsparcia rodzin oraz skuteczna odpowiedź na potrzeby rodziców – podkreśla biuro prasowe resortu.

Czy waloryzacja 300 plus jest możliwa? – W tym roku nie przewidziano waloryzacji świadczenia „Dobry start", ale ministerstwo stale analizuje sytuację i w razie potrzeby podejmuje działania – odpowiada ministerstwo.

Wyprawka szkolna droższa niż rok temu? Rodzice nie mają wątpliwości

