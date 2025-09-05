Jest szansa na waloryzację 300 plus? Mamy komentarz resortu rodziny
Tata przyprowadza córkę do szkoły
Blisko połowa Polaków chce waloryzacji 300 plus - wynika z sondażu SW Research dla „Wprost". Zapytaliśmy resort rodziny czy taka opcja jest możliwa.

Dobiega końca pierwszy tydzień roku szkolnego 2025. Większość rodziców skompletowała wyprawkę, co dla wielu jest sporym wyzwaniem finansowym. Wsparcie w tej kwestii przewiduje wprowadzony w 2018 roku program „Dobry Start", który zakłada wypłatę środków w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus), właśnie na szkolną wyprawkę.

300 plus przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

W ciągu tych siedmiu lat funkcjonowania świadczenie, nie było ono ani razu waloryzowane, podczas gdy 500 plus zostało w zeszłym roku podniesione do kwoty 800 zł. Z wyliczeń eToro w Polsce, które przytacza „Fakt" wynika, że wskutek inflacji, która przez lata wytrwale drążyła polskie portfele, realna wartość 300 plus spadła o 35 proc. Obecnie odpowiada zaledwie 195 zł w cenach sprzed pięciu lat. Rok temu było to jeszcze 201 zł. Tymczasem jak wynika z niedawnego badania PayPo, 36 proc. Polaków szacuje tegoroczne wydatki na szkolną wyprawkę w przedziale do 250 do 500 zł, a co dziesiąty z nas twierdzi, że wyda więcej niż 1000 zł.

Z przeprowadzonego przed tygodniem sondażu pracowni SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (47,4 proc.) chce waloryzacji 300 plus. Przeciwnego zdania jest jedna trzecia respondentów (32,3 proc.), a jedna piąta badanych (20,3 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Resort rodziny o waloryzacji 300 plus

O komentarz do tych wyników zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Polityka rodzinna w ostatnich latach została wzmocniona bezprecedensowymi nakładami. Rodziny otrzymują dziś wyższe świadczenie wychowawcze – 800 zł miesięcznie na każde dziecko, mogą korzystać z nowych instrumentów programu „Aktywny rodzic" oraz z podwyższonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dzięki tym zmianom sytuacja materialna rodzin w 2024 i 2025 r. uległa wyraźnej poprawie, a wydatki budżetowe na politykę rodzinną wzrosły do rekordowych 96,4 mld zł. Naszym priorytetem jest utrzymanie stabilnego systemu wsparcia rodzin oraz skuteczna odpowiedź na potrzeby rodziców – podkreśla biuro prasowe resortu.

Czy waloryzacja 300 plus jest możliwa? – W tym roku nie przewidziano waloryzacji świadczenia „Dobry start", ale ministerstwo stale analizuje sytuację i w razie potrzeby podejmuje działania – odpowiada ministerstwo.

