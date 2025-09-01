Wyprawka szkolna droższa niż rok temu? Rodzice nie mają wątpliwości

Badanie PAYBACK Opinion Poll objęło 760 rodziców, z czego 60 proc. kompletuje artykuły szkolne dla jednego dziecka, a co trzeci dla dwójki pociech.

Z danych, które przytacza Money.pl wynika, że w tym roku 59 proc. respondentów dokonało zakupu tylko części nowych przyborów, uzupełniając je produktami z poprzedniego roku szkolnego. Jedna czwarta badanych (27 proc.) kupiła całkowicie nowe artykuły szkolne.

Ponad połowa ankietowanych (54 proc.) kupuje artykuły szkolne w supermarketach, hipermarketach i dyskontach. Co piąty badany decyduje się na zakupy w specjalistycznych sklepach z artykułami biurowymi (20 proc.). Niemal identyczny odsetek respondentów (19 proc.) kupuje artykuły szkolne drogą online.

Wyprawka szkolna droższa niż rok temu

Zdecydowana większość, bo aż 87 proc. uczestników badania przyznaje, że odczuwa wzrost cen artykułów szkolnych. W odpowiedzi na inflację, co drugi rodzic zadeklarował zwiększenie budżetu na wyprawkę, przy czym większość przeznaczy dodatkowo od 101 do 300 złotych. Tylko 11 proc. ankietowanych twierdzi, że ich tegoroczne wydatki będą zbliżone do tych sprzed roku, co w praktyce oznacza skromniejsze zakupy.

Największe wydatki generują przybory szkolne (47 proc.). Niewiele mniej, bo 45 proc. respondentów wymianiło w tym kontekście ubrania, a 36 proc. podręczniki.

Jedna trzecia rodziców zadeklarowała, że ich wydatki na tegoroczną wyprawkę wyniosą od 300 do 500 zł na jedno dziecko. Co czwarty badany wskazał przedział 100-300 zł, a 13 proc. twierdzi, że będzie to kwota od 700 do 1000 zł.

Z czego finansujemy?

Finansowanie artykułów szkolnych pochodzi głównie z bieżących dochodów lub oszczędności (64 proc.). 30 proc. badanych deklaruje, że sięga po środki wypłacane w ramach 800 plus, a niemal połowa wymienia program „Dobry Start". Przypomnijmy, że wprowadzony w 2018 roku program zakłada wsparcie w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) właśnie na szkolną wyprawkę. Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (47,4 proc.) chce waloryzacji tego świadczenia.

Czytaj też:

Rok szkolny coraz bliżej. Ważny apel ZUS ws. 300 plusCzytaj też:

Kawa jak masło. Ceny w sklepach mocno w górę