Rok szkolny coraz bliżej. Ważny apel ZUS ws. 300 plus

Od lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o pieniądze w ramach programu „Dobry Start”. Termin przyjmowania dokumentów mija co prawda w listopadzie, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) radzi, aby zrobić to jeszcze w sierpniu.

ZUS apeluje ws. 300 plus. „Najlepszy moment"

– Złożyłeś już wniosek o świadczenie „Dobry Start”? Jeżeli nie, to teraz jest najlepszy moment! Gdy wniosek wpłynie do ZUS do końca sierpnia, wypłatę zrealizujemy jeszcze we wrześniu – podkreśla ZUS w komunikacie wydanym na platformie X.

Jeśli wniosek zostanie złożony później, wówczas świadczenie zostanie wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia dokumentów.

Przypomnijmy, że program „Dobry Start" funkcjonuje od 2018 roku. Zakłada on przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – podkreśla ZUS.

300 plus nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, a także na studentów.

3,7 mln uczniów ze świadczeniem

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że od 1 lipca do 19 sierpnia br. przyznano świadczenie na blisko 3,7 mln uczniów, wypłacając łącznie 846 mln zł.

Przypomnijmy, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

