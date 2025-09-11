Szef ZUS ostrzega ws. 800 plus dla Ukraińców. „Bardzo poważne skutki"

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący ochrony czasowej dla Ukraińców przebywających na terenie naszego kraju. Nowe regulacje zakładają, że prawo do świadczeń dla cudzoziemców (chodzi m.in. o 800 plus i 300 plus) będzie powiązane z aktywnością zawodową rodziców. Wyjątkowo mają być traktowani rodzice dzieci z niepełnosprawnościami.

W środę Sejm opowiedział się przeciwko wnioskowi o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu i został on skierowany do dalszych prac w komisji.

Szef ZUS krytycznie o zmianach

Do projektu krytycznie odniósł się prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W rozmowie z serwisem wnp.pl Zbigniew Derdziuk podkreślił, że zmiany mogą negatywnie odbić się zarówno na gospodarce, jak i demografii.

– ZUS nie komentuje decyzji politycznych, ale naszym obowiązkiem jest przygotować się na skutki. A one mogą być bardzo poważne – mówi Derdziuk.

Największym ryzykiem jest kwestia pobytu Ukraińców w Polsce. Na mocy specjalnej ustawy, wprowadzonej po wybuchu wojny w 2022 roku, ich legalny status został uregulowany do 30 września br. Rząd przygotował projekt ustawy w tej sprawie, o jego losie zdecyduje prezydent Karol Nawrocki, który ustawę w poprzedniej wersji zawetował.

Szef ZUS podkreśla, że brak przedłużenia przepisów pobytowych może skutkować odpływem nawet miliona pracowników, co byłoby ciosem dla gospodarki, jak i systemu ubezpieczeń społecznych.

– W ZUS mamy zarejestrowanych ponad 1,2 mln cudzoziemców, z czego dwie trzecie to obywatele Ukrainy. To ponad 800 tys. osób, które legalnie pracują, płacą podatki i składki. Wnoszą do systemu około 12 mld zł rocznie – podkreśla Derdziuk.

Prezes ZUS uważa, że dyskusja o 800 plus i statusie cudzoziemców nie powinna być prowadzona wyłącznie w logice politycznej.

– Mamy w Polsce jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie, 1,1 dziecka na kobietę. Każdy młody człowiek, który dorasta w Polsce, to potencjalny przyszły obywatel. Powinniśmy patrzeć na to w długim horyzoncie, a nie tylko przez pryzmat bieżących sporów – uważa Derdziuk.

Z opublikowanego przed tygodniem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że56,4 proc. ankietowanych uważa, że 800 plus powinno przysługiwać jedynie na dzieci, których rodzice podejmują pracę w Polsce. 18 proc. jest za zachowaniem obecnych zasad, wskutek czego Ukraińcy powinni pobierać świadczenie na takich samych zasadach, co Polacy. Nieco więcej, bo 19,6 proc. respondentów uważa natomiast, że nasi sąsiedzi w ogóle nie powinni otrzymywać 800 plus, niezależnie od tego czy podejmują pracę w naszym kraju. 6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

