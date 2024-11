Wielki powrót. Legendarny burger znów w ofercie McDonald's

Burger Drwala stał się symbolem nadchodzącego sezonu świątecznego w Polsce. McDonald's dobrze wie, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się ta kanapka, dlatego wprowadza ją z wielką pompą, organizując specjalne wydarzenia w wybranych restauracjach.

Od dziś (20 listopada), jak Polska długa i szeroka, przy restauracjach z charakterystycznymi złotymi łukami, obserwujemy wzmożony ruch. Długie kolejki ustawiają się do McDrive, a w lokalach bardzo ciężko o miejsca siedzące. Taka sytuacja powtarza się co roku, więc trzeba było się tego spodziewać i późną jesienią 2024 r. Co prawda na razie dostępna jest tylko jedna wersja kultowego Burgera Drwala, ale jego najwierniejsi fani nie mogli odpuścić takiej okazji.

Niektórzy specjalnie wzięli wolne w pracy, by tylko udać się dziś do McDonald's. Natomiast młodzież w szkołach już od rana zachęcała kolegów i koleżanki, by po lekcjach wspólnie wybrać się do najbliższego „Maka” i spróbować tegorocznej wersji burgera. Oczywiście najlepiej jak największą ekipą, by później nagrać wyjątkowy materiał na Tik-Toka.

Burger Drwala 2024 – cena i dostępność

Na początek klienci mogą spróbować klasycznej wersji z wołowiną, która kosztuje 24,90 zł. Jeśli ktoś woli zestaw, cena wynosi 32,90 zł, a powiększenie go to dodatkowy wydatek 3 zł.

Co więcej, McDonald's oferuje również zakręcone frytki z sosem w cenie 9,90 zł, które świetnie dopełniają zimowy posiłek.

Jakie wersje Burgera Drwala trafią na rynek?

Tradycyjnie McDonald’s wprowadza różne warianty tej kultowej kanapki. Po tygodniu od premiery klasycznej wersji z wołowiną, w menu pojawią się inne opcje: