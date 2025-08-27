Polska w gronie najbogatszych. Lawinowo przybywa milionerów

Polacy dynamicznie się bogacą — wynika z raportu EY-Parthenon oraz danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, na które powołuje się „Rzeczpospolita”. Trend ten znajduje odzwierciedlenie w rosnącym popycie na profesjonalne usługi doradcze i zarządzanie majątkiem.

Według wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2025 r. polski PKB nominalny ma wynieść 980 mld dol., wobec 910 mld dol. w roku poprzednim. Dzięki temu Polska znajdzie się w gronie 20 największych gospodarek świata, wyprzedzając Szwajcarię. Prognozy wskazują, że w 2026 r. po raz pierwszy w historii nasz produkt krajowy brutto może przekroczyć symboliczny próg 1 bln dol.

Coraz więcej osób z dużym majątkiem

Analiza EY-Parthenon pokazuje, że w ciągu dekady liczba osób posiadających majątek o wartości co najmniej 400 tys. zł zwiększyła się ponad trzykrotnie. Obecnie w Polsce żyje około 4 mln takich osób, które kontrolują aż 62 proc. całego majątku w kraju. Z danych wynika również, że majątkowa struktura społeczeństwa wyraźnie się zmienia, a udział osób zamożnych w gospodarce stale rośnie.

Rosnąca liczba bogatych Polaków znajduje odzwierciedlenie także w grupie milionerów. Według danych EY-Parthenon, osób z majątkiem przekraczającym 4 mln zł jest obecnie około 100 tys., podczas gdy dziesięć lat temu było ich zaledwie 50 tys. Oznacza to, że w ciągu dekady liczba milionerów w Polsce podwoiła się.

Większy popyt na usługi finansowe

Eksperci zwracają uwagę, że coraz większa grupa zamożnych osób poszukuje wyspecjalizowanej obsługi swoich aktywów. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na doradztwo inwestycyjne, planowanie podatkowe oraz usługi związane z długoterminowym zarządzaniem majątkiem.

Szybki wzrost liczby osób bogatych nad Wisłą świadczy o rosnącym znaczeniu Polski w globalnej gospodarce i otwiera nowe perspektywy dla branży finansowej.

Czytaj też:

70 gigantów polskiej motoryzacji. „Daleko od zapaści”Czytaj też:

Deepfake z udziałem Rafała Brzoski w sieci. Reklamuje „cudowne” inwestycje