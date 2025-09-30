InPost rzuca wyzwanie Allegro. Nowa platforma zmieni e-commerce

Rynek e-commerce w Polsce od lat zdominowany jest przez Allegro. Kolejni konkurenci próbowali podważyć jego pozycję, jednak nawet globalni gracze, jak eBay czy Shopee, nie zdołali utrzymać się na rynku. Allegro dzięki lojalnym użytkownikom i rozbudowanej bazie sprzedawców skutecznie broniło swojej pozycji. Teraz jednak pojawia się rywal z zupełnie innego sektora – InPost, lider logistyki paczkowej.

Nowa usługa

Według informacji podanych przez cashless.pl i bsmarket.pl, InPost planuje od 1 stycznia 2026 roku uruchomić nową usługę, która ma połączyć e-commerce ze swoją siecią Paczkomatów. Firma nie potwierdziła tych doniesień, ale również ich nie zdementowała, co wzmacnia spekulacje.

Nowy projekt ma bazować na sztucznej inteligencji, która będzie analizować historię zakupową i preferencje użytkowników aplikacji InPost. System zaproponuje spersonalizowane rekomendacje produktowe, a klient od razu otrzyma możliwość zamówienia wybranego towaru z dostawą do automatu paczkowego. Takie rozwiązanie może skrócić proces zakupowy i zintegrować go z popularną usługą logistyczną.

Eksperci wskazują, że inicjatywa wpisuje się w strategię prezesa InPostu Rafała Brzoski, który od miesięcy podkreśla, że sztuczna inteligencja zmieni handel internetowy. Z kolei Allegro już reaguje na potencjalne zagrożenie. Zmiany w dostępie do API platformy, ograniczające masowe pobieranie danych o cenach, są interpretowane jako krok mający utrudnić algorytmom InPostu skuteczne porównywanie ofert.

Starcie gigantów

Starcie gigantów nie jest niczym nowym. Allegro wcześniej rozwijało własną sieć automatów paczkowych, a InPost odpowiadał projektami takimi jak InPost Fresh czy płatności odroczone InPost Pay. Tym razem rywalizacja może wejść na nowy poziom, ponieważ InPost nie buduje klasycznej platformy handlowej, lecz wykorzystuje istniejącą bazę użytkowników swojej aplikacji oraz sieć Paczkomatów.

Dla małych i średnich sklepów internetowych może to oznaczać łatwiejszy dostęp do klientów bez konieczności konkurowania na dużych platformach. Konsumenci zyskają natomiast prostszy i tańszy proces zakupowy. Wyzwanie dla InPostu będzie jednak ogromne – jakość rekomendacji AI, atrakcyjność ofert i warunki dla sprzedawców zdecydują, czy firma zdoła zagrozić pozycji Allegro.

