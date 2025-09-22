Paczkomat na własnym podwórku? Zobacz, ile można zarobić

InPost, lider rynku logistycznego, wprowadził model franczyzowy umożliwiający stawianie paczkomatów na prywatnych posesjach. Dzięki temu właściciele działek mogą zarabiać, a firma rozwijać sieć urządzeń, które już dziś cieszą się ogromną popularnością. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że siłą projektu jest rozpoznawalna marka oraz rosnące zapotrzebowanie na szybkie i wygodne dostawy.

Jak działa franczyza?

Właściciele gruntów podpisują z InPostem umowę, która pozwala ustawić paczkomat na ich terenie. Najbardziej pożądane są lokalizacje przy sklepach, stacjach benzynowych i innych często uczęszczanych miejscach. Kluczowe warunki to dostępność lokalizacji przez całą dobę oraz zasięg sieci komórkowej. Im bardziej atrakcyjne miejsce, tym większy potencjał zarobkowy.

Według danych, wynajem działki pod paczkomat to przychód od 100 do nawet 1000 zł miesięcznie. Ostateczna stawka zależy od oceny potencjału przez InPost – najwyższe kwoty dotyczą największych miast, a najniższe wsi i małych miejscowości.

Korzyści dla społeczności

Paczkomaty ustawione na prywatnych posesjach to nie tylko dodatkowe źródło dochodu dla właściciela gruntu. To również ułatwienie dla mieszkańców, którzy mogą szybciej i wygodniej odbierać oraz nadawać paczki. Szczególne znaczenie ma to w miejscach, gdzie dostęp do usług pocztowych jest ograniczony.

Rozwój sieci urządzeń wpływa też na lokalny rynek pracy. InPost zapowiada tworzenie nowych miejsc zatrudnienia w logistyce, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Dzięki temu franczyza paczkomatów ma pozytywne skutki dla całych społeczności.

Wyzwania i obowiązki

Choć model franczyzowy niesie korzyści, wymaga również odpowiedniego przygotowania. Konieczne jest zapewnienie bezpiecznego terenu, dostępu do energii elektrycznej i odpowiedniego oświetlenia. InPost zaznacza, że tylko dobrze dobrane lokalizacje gwarantują maksymalną efektywność i stabilne przychody.

Prezes Rafał Brzoska zapowiada dalsze rozszerzanie modeli współpracy, co ma jeszcze bardziej zwiększyć dostępność paczkomatów. Rozbudowa sieci oznacza większą wygodę dla klientów i wzrost liczby przesyłek obsługiwanych przez firmę.

