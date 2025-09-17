Nowa sieć Allegro Delivery: zdalne skrytki i tysiące punktów DPD

Allegro wykonało ważny ruch w rozbudowie swojej sieci logistycznej. Spółka podpisała umowę z DPD Polska, rozszerzając usługę Allegro Delivery o kolejnego partnera. Dzięki temu klienci zyskają dostęp do 33 tys. automatów paczkowych oraz 37 tys. punktów odbioru (PUDO) w całym kraju, a oferta obejmie także doręczenia kurierskie. To następny etap wzmacniania własnego ekosystemu dostaw i jednocześnie element strategii ograniczania zależności od InPostu.

Umowa z DHL

Allegro Delivery działa w modelu partnerskim i łączy już operatorów DHL eCommerce Polska, Orlen Paczka i One Box by Allegro. Teraz dołącza DPD Polska, wnosząc 12 tys. własnych automatów paczkowych oraz 21 tys. punktów DPD Pickup. Zamówienia realizowane w tej sieci będą zintegrowane z funkcjami aplikacji Allegro, w tym zdalnym otwieraniem skrytek (również zegarkiem) oraz śledzeniem przesyłek w czasie rzeczywistym. Jak podkreśla prezes Grupy Allegro Marcin Kuśmierz, rozbudowa partnerskiej sieci ma dać kupującym i sprzedającym maksymalną wygodę oraz poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim realną swobodę wyboru miejsca odbioru.

W ocenie rynku ruch ten wzmacnia pozycję negocjacyjną Allegro wobec dotychczasowych dostawców. Analityk Noble Securities, Sobiesław Kozłowski, przypomina, że spółka konsekwentnie pracuje nad zmniejszeniem zależności od InPostu, co powinno przełożyć się na niższe koszty logistyki. W praktyce szersza, wielooperatorowa sieć oznacza większą dostępność automatów i punktów, a więc krótszą drogę paczki do klienta oraz bardziej elastyczne scenariusze doręczeń.

Łatwiejsze zakupy

Nowa umowa z DPD Polska obowiązuje do końca kwietnia 2030 roku. Zapowiadane funkcjonalności Allegro Delivery będą dostępne także w usługach realizowanych przez DPD. Jednocześnie firma nadal będzie obsługiwać przesyłki trafiające do automatów Allegro One Box oraz punktów Allegro Punkt. Integracja portfolio dostaw w ramach jednej aplikacji i jednego procesu ma uprościć zakupy na platformie oraz przyspieszyć odbiór paczek.

Allegro pozostaje największą platformą e-commerce w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. i wchodzi w skład WIG20. Obecna rozbudowa Allegro Delivery pokazuje, że firma stawia na własną, szeroką infrastrukturę partnerską, która ma zapewnić stabilność operacyjną i lepsze doświadczenie użytkownika — od wyboru formy doręczenia po szybki odbiór przesyłki.

