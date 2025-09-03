InPost uderza w Allegro. Poszło o dostawy i gigantyczną karę

InPost wytoczył ciężkie działa przeciwko Allegro. Właściciel sieci paczkomatów skierował sprawę do sądu arbitrażowego, żądając od największej platformy e-commerce w Polsce 98,7 mln zł kary. Zarzuca jej utrudnianie klientom wyboru formy dostawy podczas zakupów. Allegro odpiera oskarżenia, twierdząc, że roszczenia są całkowicie bezpodstawne.

InPost przeciwko Allegro

Prezes InPostu Rafał Brzoska podczas konferencji prasowej zaznaczył, że działanie Allegro uderzyło bezpośrednio w klientów, którzy sami zwracali uwagę na manipulacje przy finalizacji transakcji. – Naliczyliśmy 100 mln zł kary, której Allegro nie zapłaciło, dlatego skorzystaliśmy z zapisów umowy i skierowaliśmy sprawę do sądu arbitrażowego – wyjaśnił. Jak dodał, niezależni arbitrzy ocenią, która ze stron naruszyła postanowienia kontraktu.

Brzoska podkreślał, że zarząd ma obowiązek bronić interesów akcjonariuszy i reagować, gdy druga strona nie przestrzega umowy. Jednocześnie zapewnił, że spółka stara się nie eskalować konfliktu, w przeciwieństwie do działań podjętych wcześniej przez Allegro.

Allegro odpowiada

Z kolei Marcin Gruszka, szef komunikacji Grupy Allegro, w przesłanym do mediów komentarzu zaznaczył, że roszczenia InPostu nie mają podstawy prawnej. – Po wstępnej analizie uznaliśmy je za bezpodstawne i niemające oparcia w obowiązującej umowie – stwierdził, dodając, że sprawa jest na wczesnym etapie i firma nie zamierza szerzej jej komentować.

Mimo trwającego sporu Brzoska wskazał, że InPost utrzymuje dialog biznesowy z Allegro przed szczytem świątecznym w czwartym kwartale. Zaznaczył jednak, że platforma nadal łamie zapisy kontraktu. – Wezwaliśmy partnera do zaprzestania i zapłaty kary, ale działania Allegro wciąż uderzają w klientów – mówił.

Prezes InPostu nie wyklucza żadnego scenariusza dotyczącego dalszej współpracy po 2027 r., kiedy wygasa obecna umowa. Podkreślił też, że jego firma rozwija działalność międzynarodową, podczas gdy Allegro koncentruje się głównie na rynku krajowym. Według Brzoski zmiany w e-commerce, w tym rozwój sztucznej inteligencji, mogą wkrótce przetasować cały rynek, dlatego InPost koncentruje się na ekspansji zagranicznej i współpracy z partnerami otwartymi na partnerskie relacje.

