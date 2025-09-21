Bon senioralny na liście priorytetów rządu. Kto dostanie 2150 zł?

Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przedstawił w piątek 58 priorytetów nad którymi pracuje Rada Ministrów. Nie zabrakło wśród nich bonu senioralnego. Ma to być wsparcie w formie opieki nad seniorem w wieku 75 plus w miejscu jego zamieszkania oraz w sytuacji, kiedy najbliżsi nie mogą się nim zająć. Bon nie będzie wypłacany w formie gotówki.

Bon senioralny. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jak przypomina Money.pl wniosek o bon może złożyć zstępny seniora (dziecko, wnuk, prawnuk), który udowodni, że pozostaje aktywny zawodowo. Aby otrzymać bon senioralny, rodzina seniora będzie musiała spełniać określone kryteria:

Dochód seniora nie może przekroczyć 3410 zł brutto miesięcznie,

Dochody bliskich nie mogą przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia (gospodarstwo jednoosobowe), lub trzykrotności pensji minimalnej (gospodarstwo wieloosobowe).

Powyższe progi będą co roku weryfikowane, aby dostosować je do zmieniających się warunków ekonomicznych.

Maksymalna wartość takiego bonu wyniesie 2150 zł miesięcznie (60 godzin opieki miesięcznie). Liczba godzin opieki, na którą przysługuje bon, będzie zależała od oceny punktowej, która uwzględnia sytuację finansową i rodzinną seniora.

Portal przypomina, że do kryterium dochodowego wlicza się dodatek pielęgnacyjny, który otrzymują wszyscy powyżej 75. roku życia.

Bon senioralny ma pozwolić na pokrycie usług obejmujących m.in. pomoc w codziennych czynnościach (np. sprzątanie, zakupy, higiena osobista), wsparcie w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków, czy wsparcie w umawianiu wizyt lekarskich i załatwianiu spraw urzędowych.

Co istotne, bon senioralny będzie można stracić, jeśli zostanie on wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem (np. sprzedany lub przekazany osobie nieuprawnionej), ale też jeśli we wniosku przedstawione zostaną nieprawdziwe informacje, badź gdy nastąpi zmiana sytuacji materialnej seniora (dochody przekroczą ustalone kryterium dochodowe).

Bon senioralny ma wejść w życie w 2026 roku. W kolejnych latach progi dochodowe mają wzrosnąć do 3500 zł brutto (2026), 4000 zł (2027), 4500 zł (2028) i 5000 zł (2029 rok).

