Nowy format galerii handlowych. Posnania wskazuje kierunek

Przygotowane przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH) podsumowanie zeszłorocznych obrotów najemców w centrach handlowych jednoznacznie wskazuje na ich wzrost o 4,3 proc. Rok 2024 przyniósł także większą odwiedzalność galerii handlowych.

– Za tymi wynikami stoją zarówno rosnąca siła nabywcza konsumentów, jak i zmiany w strukturze oferty centrów. Tutaj na pewno przewagę mają obiekty takie jak Posnania, oferujące pełne spektrum marek w najnowszych formatach i na dużych powierzchniach w połączeniu z gastronomią i rozrywką – zauważa w rozmowie z „Wprost” Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.

Jak wskazuje, w dwóch ostatnich miesiącach roku wzrost obrotów był jeszcze wyższy, co pokazuje, jak duże znaczenie dla klientów mają zakupy przedświąteczne i akcje promocyjne w tym okresie.

– W Posnanii oferujemy wyjątkowe przedświąteczne atrakcje i cały czas je wzbogacamy. W tym roku, oprócz wspaniałych dekoracji i Wioski Świętego Mikołaja, od listopada zapraszaliśmy naszych klientów do Magicznego Labiryntu Świateł. Kluczowe z naszego punktu widzenia jest to, aby klientów zachwycać i zaskakiwać. To powoduje, że odwiedzają Posnanię chętniej niż inne centra handlowe – mówi Marek Ćwiek.

Dlaczego poznańska Posnania przyciąga tłumy?

Poznańska Posnania jest jednym z miejsc, które może poszczycić się wynikami lepszymi niż wskazana przez PRCH średnia. To multfunkcyjne centrum najnowszej generacji o powierzchni 100 tys. m kw., które stanowi aktualnie najmodniejszą, nie tylko zakupową, destynację stolicy Wielkopolski.

– W 2024 roku Posnania po raz kolejny udowodniła swoją pozycję lidera na rynku, osiągając wyniki przewyższające średnią krajową. Obroty naszych najemców wzrosły o ponad 6 proc. Dodatkowo, kolejny rok z rzędu obserwujemy wzrost konwersji zakupowej, co przełożyło się na dziewięcioprocentowy wzrost średniego koszyka rok do roku. Nowe, spektakularne otwarcia na przełomie 2024 i 2025 roku z pewnością jeszcze bardziej umocnią atrakcyjność Posnanii jako destynacji wykraczającej poza tradycyjne centrum handlowe – mówi Marek Ćwiek i jako przykład podaje FastTrack, czyli najdłuższy w Polsce tor gokartów elektrycznych, który znacząco wydłuża czas spędzany przez klientów w galerii.

Strefy food w galeriach handlowych

Z raportu PRCH wynika, że dynamiczny rozwój odnotowały w centrach handlowych sektory usług, rozrywki i zdrowia. Dyrektor Posnanii potwierdza ten trend i wskazuje, że to między innymi rozbudowa oferty gastronomicznej przyczyniła się do tak świetnych wyników poznańskiej galerii.

– Food Fyrtel – całoroczny, autorski food hall w Posnanii – wzbogacił się o kilku nowych najemców, a realizowane w tej przestrzeni wydarzenia, skierowane głównie do lokalnej społeczności, doskonale wpisują się w strategię Posnanii, która aktywnie wspiera inicjatywy społeczno-kulturalne i angażuje się w życie regionu – zauważa Marek Ćwiek.

Nowa era galerii handlowych

Coraz większe znaczenie dla klientów odwiedzających galerie handlowe ma obecność marek luksusowych. Przykład Posnanii znakomicie to ilustruje.

– Miniony rok był okresem konsekwentnego umacniania pozycji Posnanii na krajowym rynku. Potwierdzeniem tego jest pierwsze poza Warszawą otwarcie salonu Victoria’s Secret, który uzupełnia naszą bogatą ofertę marek premium. W 2024 roku do grona najemców Posnanii dołączyły również Boss, Pinko i Rosenthal, a na poznański rynek zawitały marki takie jak Calliope (pierwszy salon w Polsce) i Auroria – wylicza Marek Ćwiek.

Dyrektor Posnanii wskazuje, że sukces to nie tylko szeroka i unikatowa oferta, ale również dbałość o customer experience (doświadczenia klienta). W tym zakresie obiekt oferuje ponad 40 usług i udogodnień.

– W nadchodzącym roku liczymy na dalszy wzrost odwiedzalności oraz obrotów, które pozwolą na osiągnięcie wysokich wyników najemców. Kluczem do sukcesu pozostaje dla nas nieustanny rozwój, poszerzanie funkcjonalności centrum handlowego oraz wzbogacanie oferty. Dlatego Posnania konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako multifunkcyjna, omnichannelowa przestrzeń, łącząca retail, usługi, gastronomię i rozrywkę – podsumowuje Ćwiek.

