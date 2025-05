Revolut przestaje być azylem dla dłużników. Komornik dostanie dostęp do konta

Dla milionów użytkowników oznacza to ważne zmiany – zwłaszcza w kontekście przelewów, bezpieczeństwa środków oraz egzekucji komorniczych.

Revolut otwiera nowe oddziały w Europie. Polska na liście priorytetów

Brytyjski fintech Revolut ogłosił ekspansję w Europie Zachodniej, zakładając nową siedzibę w Paryżu, która uzupełni centralę w Wilnie. Firma stara się o francuską licencję bankową, by skuteczniej obsługiwać klientów w tej części kontynentu. Revolut posiada już licencję wydaną przez Bank Litwy i jest nadzorowany przez Europejski Bank Centralny. Polska, jako rynek Europy Środkowej, znajduje się w planach uruchomienia lokalnego oddziału bankowego w najbliższych miesiącach.

Czytaj też:

Banki alarmują. Wypłać gotówkę, zanim będzie za późno

Kiedy Revolut Bank wystartuje w Polsce?

Choć dokładna data uruchomienia Revolut Bank w Polsce nie została jeszcze ujawniona, komunikaty firmy sugerują, że wydarzy się to już wkrótce. Od 2021 r. Revolut otwiera oddziały w kolejnych krajach – m.in. we Francji, Niemczech, Irlandii i Hiszpanii. Polska jest kolejnym krokiem na tej ścieżce.

– Naszym celem jest stanie się dla klientów bankiem pierwszego wyboru, z pomocą lokalnych oddziałów Revolut Bank w krajach Europy, także w Polsce – podkreśla Tomasz Jarczyk, Head of Lending Region North w Revolut.

Czytaj też:

Kursy walut 20 maja 2025. Po ile dolar, euro, frank, funt?

Nowy oddział w Polsce. Co to oznacza dla użytkowników Revoluta?

Otwarcie Revolut Bank w Polsce niesie szereg istotnych zmian. Przede wszystkim, firma zostanie włączona do systemu Ognivo, co przełoży się na szybsze przelewy oraz pełną integrację z krajowym systemem bankowym. Dla klientów oznacza to również, że konta Revolut przestaną być "niewidzialne" dla polskich komorników – środki będą podlegać egzekucji, jak w każdym innym banku.

Kolejną zmianą może być nadawanie polskim użytkownikom nowych numerów rachunków – już nie z Aion Bank, lecz bezpośrednio z Revolut Banku. To krok w kierunku ugruntowania pozycji Revoluta jako pełnoprawnego banku, a nie jedynie aplikacji do transakcji międzynarodowych.

Czytaj też:

Empik bije rekordy! Takich wyników jeszcze nie było