Coraz więcej biur dołącza do ogólnopolskiej akcji biur rachunkowych

Kiedy myślimy o biurach rachunkowych, zwykle mamy przed oczami tabele, deklaracje PIT i ludzi, którzy potrafią policzyć wszystko – oprócz tego, ile już razy ktoś zapytał o „koszty uzyskania przychodu”. Ale w tej branży pojawił się ruch, który pokazuje, że księgowość może mieć nie tylko głowę do liczb, ale też serce do pomagania. To właśnie idea Szlachetnego Biura.

Na czym polega akcja Szlachetne Biuro?

Szlachetne Biuro to ogólnopolska akcja społeczna, w której biura rachunkowe z całej Polski łączą siły, by pomagać potrzebującym w prosty, ale skuteczny sposób. Każde biuro, które dołącza do inicjatywy, zachęca swoich klientów do przekazania 1,5% podatku z rocznego PIT na cele charytatywne. To drobny gest, ale w skali kraju – efekt robi ogromne wrażenie.

W zamian za swoje zaangażowanie biura otrzymują status Szlachetnego Biura – to swoisty znak jakości i zaufania, który pokazuje, że księgowość może mieć społeczne oblicze. Takie biura trafiają na mapę Szlachetnych Biur dostępną na stronie SzlachetneBiuro.pl, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą łatwo znaleźć biuro rachunkowe w swojej okolicy, które działa nie tylko profesjonalnie, ale też z sercem.

1,3 miliona złotych dobra

Od startu projektu do dziś biura uczestniczące w akcji zebrały już ponad 1,3 miliona złotych na cele charytatywne. To efekt tysięcy rozliczonych PIT-ów, setek rozmów z klientami i jednego wspólnego celu – by przez codzienną pracę robić coś dobrego dla innych.

Tegoroczne hasło akcji to „Księgowość z sercem”.

Ponad 600 biur z misją

W 2025 roku w inicjatywie bierze udział ponad 600 biur rachunkowych z całej Polski – od dużych miast po mniejsze miejscowości. Biura księgowe decydują się na udział w niej, bo wiedzą, że bycie „szlachetnym” w biznesie naprawdę się opłaca – i to nie tylko w sensie moralnym.

Udział w akcji wiąże się z konkretnym wsparciem marketingowym jakie biuro otrzymuje, m.in. pozycjonowanie SEO, produkcję filmów reklamowych, generowanie leadów i promocję w kampaniach online.

Na mapie Szlachetnych Biur Rachunkowych każdy przedsiębiorca może wyszukać swoje lokalne biuro, które nie tylko zadba o podatki, ale i o lepszy świat.

Akcję zapoczątkowało i prowadzi stowarzyszenie Sursum Corda.