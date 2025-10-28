Miliarderka wybuduje w Polsce nowoczesną fabrykę amunicji. „Spektakularny debiut”

W Niewiadowie, w województwie łódzkim, ma powstać nowoczesna fabryka amunicji 40 mm. Jest stosowana głównie w granatnikach ręcznych i automatycznych, które są podstawowym środkiem rażenia w transporterach opancerzonych. Inwestycja, która ma kosztować 67,4 mln zł, jest wspólnym projektem londyńskiej grupy kapitałowej Fidera oraz polskiej Grupy Niewiadów-PGM.

Mało kto wie, że za tą drugą spółką stoi jedna z bohaterek Listy 50 najbogatszych Polek „Wprost”.

Spektakularny debiut