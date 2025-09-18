Carrefour żegna się z Polską? Sieć komentuje medialne doniesienia

Francuski portal La Lettre podał, że Grupa Carrefour rozpoczęła proces sprzedaży swoich aktywów w Polsce. Według tych doniesień spółka, kierowana przez Alexandre’a Bomparda, miała otworzyć przy wsparciu banku JP Morgan tzw. „pokój danych”, umożliwiający potencjalnym inwestorom dostęp do kluczowych informacji finansowych dotyczących polskiego oddziału. Miałoby to dotyczyć blisko 800 sklepów i 40 centrów handlowych.

Stanowisko sieci

Carrefour Polska w odpowiedzi na pytania TVN 24 poinformował, że trwa analiza całego portfela biznesowego. „Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary działalności i modele organizacyjne” – podkreślono w komunikacie. Jednocześnie zaznaczono, że sieć nie będzie komentować „rynkowych plotek” związanych z potencjalną sprzedażą biznesu w Polsce.

Problemy Carrefour Polska widoczne były już wcześniej. Z danych cytowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że w 2024 roku sprzedaż spadła o 3,3 proc. rok do roku, osiągając poziom 9,33 mld zł wobec 9,66 mld zł rok wcześniej. To kolejny spadek – w 2022 roku firma uzyskała 9,82 mld zł przychodów, co oznacza, że wpływy zmniejszają się trzeci rok z rzędu.

Carrefour Polska

Carrefour działa na polskim rynku od 1997 roku. Obecnie prowadzi około 800 sklepów w sześciu formatach: hipermarketach, supermarketach, sklepach hurtowo-dyskontowych, osiedlowych, specjalistycznych oraz internetowych. Oprócz tego zarządza siecią stacji paliw i centrów handlowych zlokalizowanych głównie w dużych i średnich miastach.

Chociaż informacje o sprzedaży aktywów wywołały spekulacje o możliwości wycofania się sieci z Polski, oficjalne stanowisko Carrefour Polska wskazuje jedynie na trwający przegląd biznesu. Decyzje w tej sprawie mają zapaść dopiero po zakończeniu analizy strategicznej.

