Znana sieć wprowadza duże zmiany. Tylko w wybranych sklepach

W sklepach sieci H&M w Polsce zaczynają obowiązywać tzw. ciche godziny.

– Od 8 grudnia 2025 r. w wybranych sklepach H&M w Polsce wprowadzamy Ciche Godziny – specjalny czas zakupów w spokojniejszej, mniej stymulującej atmosferze, przy zredukowanym oświetleniu i wyłączonej muzyce – informuje marka w swoim komunikacie.

Wsparcie dla osób neuroróżnorodnych

Pomysł został przygotowany z myślą o osobach wymagających bardziej przyjaznego środowiska zakupów.

– To element naszych działań w obszarze Inclusion & Diversity oraz wyraz troski o osoby neuroróżnorodne i wszystkich klientów, którzy lepiej czują się w mniej intensywnym otoczeniu. Chcemy, aby każdy mógł czuć się komfortowo w naszych sklepach i doświadczać mody na własnych zasadach – wyjaśnia H&M.

W których sklepach obowiązują nowe zasady?

Wprowadzenie nowego rozwiązania dotyczy wybranych lokalizacji w całej Polsce. Ciche godziny będą obowiązywać w następujących sklepach H&M:

Warszawa – CH Wola Park

Szczecin – CH Galaxy

Poznań – CH King Cross Marcelin

Białystok – CH Atrium Biała

Piaseczno – CH Auchan Piaseczno

Rumia – CH Port Handlowy Auchan Rumia

Zakopane – Krupówki 49

Lublin – CH Felicity

Gdynia – CH Riviera

Sopot – Bohaterów Monte Cassino 55/57

Harmonogram cichych godzin

H&M podał harmonogram obowiązywania cichych godzin. Standardowo będą one obowiązywać:

wtorki w godz. 11:00–13:00,

czwartki w godz. 19:00–21:00.

Wyjątkiem jest sklep H&M w CH Wola Park w Warszawie, gdzie w czwartki ciche godziny będą obowiązywać od 20:00 do 22:00.

Wsparcie Fundacji JiM

Jak informuje sieć, partnerem merytorycznym projektu została Fundacja JiM, która od ponad 20 lat działa na rzecz poprawy jakości życia osób neuroatypowych. Od 2020 roku fundacja angażuje także firmy do udziału w inicjatywie Cichych Godzin, pomagając tworzyć rozwiązania sprzyjające dostępności i komfortowi zakupów.

