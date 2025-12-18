Lidl i Biedronka zmieniają godziny. Trzy dni bez zakupów zaskoczą klientów

Tegoroczne Boże Narodzenie będzie wyjątkowe z jednego powodu: Wigilia po raz pierwszy znalazła się w katalogu dni objętych zakazem handlu. To oznacza, że klienci muszą się liczyć z trzema kolejnymi dniami bez możliwości zrobienia zakupów. W odpowiedzi na ten układ kalendarza Lidl i Biedronka zdecydowały się wydłużyć godziny pracy sklepów w okresie przedświątecznym, umożliwiając zakupy nawet późnym wieczorem i w nocy.

Zmiana godzin otwarcia

Lidl zapowiada dłuższe godziny otwarcia w dniach poprzedzających święta. Jak wskazuje sieć, grudzień jest szczególny, bo przypadają w nim aż trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia. Sklepy Lidl Polska w dwie pierwsze z nich (7 i 14 grudnia) będą pracować w standardowych godzinach niedzielnych, natomiast 21 grudnia obowiązywać ma już przedświąteczny harmonogram. W dniach 19–23 grudnia zdecydowana większość placówek sieci ma być otwarta co najmniej do godziny 23:00, a w Sylwestra, 31 grudnia, do godziny 20:00. Sieć podkreśla, że dłuższa praca sklepów ma ułatwić spokojne planowanie zakupów, zmniejszyć przedświąteczny tłok przy kasach oraz wpisać się w rynkowe standardy dużych sieci handlowych.

Na podobny krok decyduje się Biedronka, która także wprowadza specjalny grafik na okres okołoświąteczny. Sklepy tej sieci będą otwarte według następującego rozkładu: od 18 do 20 grudnia (czwartek–sobota) placówki mają działać od 6:00 do 23:30, w niedzielę handlową 21 grudnia od 8:00 do 22:00, 22 grudnia – od 6:00 aż do 1:00 w nocy, a 23 grudnia – od 5:00 do 23:30. Jak tłumaczy Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci, przedświąteczny czas jest dla rodzin intensywny, a wolna Wigilia oznacza trzy dni bez możliwości zrobienia zakupów. Z jednej strony daje to pracownikom szansę na spędzenie świąt z bliskimi, z drugiej – wymaga od klientów wcześniejszego zaplanowania wizyt w sklepach. Wydłużenie godzin pracy ma umożliwić zrobienie spokojnych zakupów niezależnie od indywidualnego planu dnia.

Zakaz handlu w Wigilię

Zasady handlu w okresie świątecznym wynikają z Ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Za święta, zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, uznaje się m.in. 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz 25 i 26 grudnia. Do tego katalogu dołączono 24 grudnia – Wigilię Bożego Narodzenia.

W tym roku po raz pierwszy zakaz handlu obejmuje więc zarówno Wigilię, jak i dwa kolejne dni świąteczne – 25 i 26 grudnia. W praktyce oznacza to trzy następujące po sobie dni, kiedy sklepy takie jak Lidl czy Biedronka pozostaną zamknięte, a zakupy będzie można zrobić dopiero 27 grudnia, w sobotę. Dzień później, 28 grudnia, ponownie obowiązywać będzie niedziela niehandlowa, co dodatkowo skłania sieci do wcześniejszego wydłużenia godzin otwarcia w przedświątecznym szczycie.

