Budżet 2026 przegłosowany w Senacie. Kilka zmian, reszta bez litości odrzucona

Senat zakończył prace nad ustawą budżetową na 2026 rok i opowiedział się za jej przyjęciem. Podczas piątkowego głosowania za budżetem zagłosowało 59 senatorów, przeciw było 26, a cztery osoby wstrzymały się od głosu. Oznacza to, że izba wyższa co do zasady poparła rządowy plan finansów państwa, choć zdecydowała się na wprowadzenie kilku zmian.

Senackie poprawki

Senatorowie rozpatrywali łącznie 73 poprawki do ustawy. Zdecydowana większość z nich została odrzucona w głosowaniu. Część propozycji uzyskała jednak poparcie izby. Wśród przyjętych zmian znalazło się m.in. zwiększenie środków na program zakupu książek dla Biblioteki Narodowej o około 3 mln zł. Zgodnie z przyjętą poprawką pieniądze te mają zostać przesunięte z budżetu Trybunału Konstytucyjnego.

Drugą z zaakceptowanych korekt jest przesunięcie około 5 mln zł na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności. Dodatkowe środki mają pochodzić m.in. z budżetu Instytutu Pamięci Narodowej. Senat nie zmienił natomiast głównych parametrów budżetu – zdecydowana większość wniosków ingerujących w ogólną strukturę wydatków czy dochodów została odrzucona. Wszystkie przyjęte poprawki trafią teraz do Sejmu, który zdecyduje, czy je utrzymać, czy odrzucić.

Ustawa budżetowa na 2026 rok przewiduje, że wydatki państwa sięgną 918,9 mld zł. Deficyt budżetowy został wyznaczony na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 647,2 mld zł. Te kluczowe wielkości pozostały niezmienione w toku prac Senatu.

Terminy dla budżetu

Konstytucja nakłada na parlament ścisłe terminy związane z uchwalaniem budżetu. Gotowa ustawa budżetowa musi trafić do prezydenta nie później niż w ciągu czterech miesięcy od dnia przekazania projektu Sejmowi. Jeżeli parlament nie zmieści się w tym terminie, głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Po otrzymaniu ustawy budżetowej prezydent ma siedem dni na jej podpisanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. W takim przypadku Trybunał musi wydać orzeczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania dokumentu.

Ostateczny kształt budżetu na 2026 rok zależy więc jeszcze od decyzji Sejmu w sprawie senackich poprawek oraz od dalszych kroków prezydenta. Jednak piątkowe głosowanie w izbie wyższej potwierdziło, że główne założenia ustawy budżetowej uzyskały poparcie większości senackiej.

