Oszustwo „na aktualizację". Znany bank wydał ostrzeżenie

mBank wydał komunikat, w którym ostrzega klientów przed oszustami podszywającymi się pod bank. – Uważaj! Cyberprzestępcy podszywają się pod nas i rozsyłają fałszywe wiadomości email. Informują o konieczności potwierdzenia danych numeru telefonu lub aktualizacji tych danych – czytamy w komunikacie banku.

mBank ostrzega przed oszustami

W wiadomości znajduje się link, który prowadzi do fałszywej strony podszywającej się pod mBank. – Nie klikaj w ten link i nie podawaj żadnych danych – niezależnie od treści wiadomości – apeluje instytucja.

Bank podkreśla, że nigdy nie wysyła w mailu lub wiadomości SMS linków, które prowadzą do stron logowania. Instytucja apeluje do klientów, by nie podawali danych do logowania na stronach, do których otrzymują linki w wiadomości SMS lub mailem. – Jeśli korzystasz ze skrzynki w serwisach Gmail, WP, O2, Onet i Interia, wiadomości od nas zawsze są oznaczone jako wysłane od zaufanego, zweryfikowanego nadawcy – podkreśla mBank.

Z ostatniego badania Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: w sieci oszustów” wynika, że większość internautów w Polsce zetknęła się z próbami oszustwa. 29 proc. otrzymało SMS z podejrzanym linkiem, a 22 proc. zetknęło się z phishingiem, czyli e-mailem podszywającym się np. pod bank, firmę kurierską czy znajomego. Prawie co piąta osoba (18 proc.) odebrała telefon, w którym ktoś wcielał się w rolę zaufanego konsultanta czy członka rodziny. Tyle samo użytkowników otrzymało spreparowaną wiadomość poprzez komunikator (np. Messenger), a 15 proc. trafiło na fałszywe strony internetowe.

35 proc. ankietowanych twierdzi, że nigdy nie spotkało się z sytuacją, w której ktoś podszywał się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia pieniędzy.

