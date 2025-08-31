Od września ZUS obniża limity. Emeryci stracą część świadczeń

Od 1 września 2025 roku wchodzą w życie nowe limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury oraz renty. ZUS poinformował, że obniżone zostały progi przychodu, po przekroczeniu których świadczenie może zostać zmniejszone lub nawet wstrzymane. Zmiana wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym wynagrodzeniu w drugim kwartale 2025 roku.

Do tej pory osoby dorabiające mogły bezpiecznie osiągać miesięczny przychód do 6273,60 zł brutto. Od września próg ten zostanie zmniejszony do 6124,10 zł. Oznacza to, że przekroczenie tej kwoty może spowodować obniżenie świadczenia. Drugi limit, którego naruszenie skutkuje zawieszeniem wypłaty, również spadnie – z 11 650,97 zł do 11 373,30 zł.

Jak działa system limitów?

ZUS stosuje dwustopniowy mechanizm. Jeśli miesięczny przychód emeryta lub rencisty mieści się między 6124,10 zł a 11 373,30 zł, świadczenie zostanie obniżone. Instytucja może zmniejszyć wypłatę maksymalnie o:

939,61 zł w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł przy rentach z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.

Jeśli natomiast dochód przekroczy 11 373,30 zł, ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty za dany miesiąc. Zawieszone świadczenie nie przepada – zostaje ponownie wypłacane po zakończeniu okresu przekraczania limitów, ale ZUS nie zwraca pieniędzy za miesiące, w których obowiązywało wstrzymanie.

Kogo obejmują zmiany?

Nowe progi dotyczą osób pobierających wcześniejsze emerytury oraz rent. Nie odnoszą się jednak do emerytów, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny – oni mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Wyjątkiem są również osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne po takich osobach – w tych przypadkach limity nie obowiązują.

Co z najniższą emeryturą?

Szczególna zasada dotyczy świadczeń podwyższanych do kwoty minimalnej. Jeżeli przychód emeryta przekroczy wysokość dopłaty do minimum, ZUS obniży wypłatę – w efekcie świadczenie nie będzie już podwyższane do gwarantowanego poziomu.

Zmiany obowiązywać będą od 1 września do 30 listopada 2025 roku. Kolejna aktualizacja limitów nastąpi wraz z nowymi danymi GUS, które ZUS ogłosi na początku grudnia.

