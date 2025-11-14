Złe wieści dla miłośników „małpek". Wkrótce decyzja

Alkohol sprzedawany w małych butelkach, czyli słynne "małpki" mogą zdrożeć. Zapowiada to wiceminister finansów Jarosław Neneman w dzisiejszym wywiadzie dla "Pulsu Biznesu". Rozmówca gazety poinformował, że decyzje w tej sprawie zapadną wkrótce.

Wiceminister o podwyżce akcyzy na alkohol

Wiceszef resortu finansów zabrał również głos w kwestii planowanego podniesienia akcyzy na alkohol. W jego ocenie propozycja ministerstwa jest "niewiele wyższa od zaplanowanych i zapisanych w ustawie już wcześniej". — Wzrost cen alkoholu nie nadąża za wzrostem dochodów (...) Za średni dochód do dyspozycji z roku na rok możemy kupić coraz więcej alkoholu — mówi „Pulsowi Biznesu" wiceminister finansów.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt, w którym zaproponowało aktualizację stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe, co ma na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków jego nadużycia.

– Od 1 stycznia 2026 r. nastąpi podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 15% w stosunku do stawek z 2025 r. Od 1 stycznia 2027 r. stawki akcyzy na te wyroby wzrosną o 10% – informowało wówczas ministerstwo.

Neneman wskazuje, że odpowiednio długie vacatio legis, np. sześciomiesięczne, jest potrzebne, gdy „zmiana oznacza konieczność jakichś dostosowań po stronie podatników". Według wiceministra finansów, taki okres nie jest potrzebny przy podwyżce np. akcyzy, gdyż producenci alkoholu nie będą musieli zmieniać żadnych zasad sprawozdawczości ani metod rozliczenia podatków.

— Dłuższe vacatio legis zastosujemy przy części zmian w opłacie cukrowej. Dzielimy je na dwa etapy. Pierwszy to podwyżka samej opłaty — i to chcemy wprowadzić szybko. Drugi to zmiana technik poboru, eliminacja ewidentnych luk w ustawie, doprecyzowanie przepisów i poszerzenie zakresu opodatkowania. Ta część będzie miała, tak jak zapowiedziano, półroczne vacatio legis — wyjaśnia wiceszef resortu finansów.

