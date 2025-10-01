Ekspansja Żabki. Ponad 1 300 otwarć rocznie

Grupa Żabka ma ambitne plany i w związku z tym przyspiesza tempo ekspansji. Sieć ma rosnąć o ponad 1 300 nowych sklepów rocznie, a na koniec 2028 r. osiągnąć około 16 tys. placówek w Polsce i Rumunii.

Wrześniowa aktualizacja strategii Grupy Żabka

Opublikowana dziś aktualizacja strategii Grupy Żabka zakłada znaczące przyspieszenie rozwoju sieci sklepów oraz rozpoczęcie wypłat dywidendy.

„Cel otwarć na lata 2025–2028 został podniesiony do ponad 1 300 otwarć rocznie wobec 1 300 na 2025 rok oraz 1 000 na lata 2026–2028 w dotychczasowych planach. (…) Grupa podtrzymała także oczekiwania z IPO, dotyczące m.in. ponad dwukrotnego wzrostu sprzedaży do klienta końcowego, w latach 2023-2028” – czytamy w komunikacie sieci.

– Zgodnie z zapowiedziami podczas IPO realizujemy strategię dynamicznego rozwoju Grupy Żabka, opartą na solidnych fundamentach finansowych i rosnącej marżowości – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Jak podkreśla, Grupa koncentruje się na ekspansji organicznej, by do końca 2028 roku sieć liczyła około 16 tysięcy sklepów w Polsce i Rumunii.

– Jest to około 1500 więcej placówek niż przewidywaliśmy w momencie debiutu na GPW w 2024 r. Zrewidowaliśmy jednocześnie nasz potencjał rozwoju (tzw. whitespace), który łącznie wynosi dziś około 27 tys. placówek w Polsce i Rumunii – dodaje.

Grupa Żabka – ekspansja i wzrost sprzedaży

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Grupy Żabka liczyła 11 793 placówki w Polsce i Rumunii, co oznacza wzrost o 10,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Potencjał rynków polskiego i rumuńskiego pozwala w długim terminie podwoić liczbę sklepów. Grupa planuje dalsze fuzje i przejęcia wspierające rozwój, jednak priorytetem pozostaje ekspansja organiczna.

– Rozpoczynamy kolejny etap rozwoju Grupy Żabka, łącząc dynamiczną ekspansję sieci w Polsce i Rumunii ze zwrotem wartości dla akcjonariuszy poprzez dywidendę. Nasza strategia opiera się na konsekwentnym wzroście organicznym, poprzez ekspansję sklepów, rozwój sprzedaży porównywalnej Like-For-Like oraz biznesów cyfrowych. Dążymy do ponad dwukrotnego wzrostu sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023–2028 i umocnienia pozycji lidera branży modern convenience – mówi Tomasz Blicharski, Group Chief Strategy & Development Officer.

Dywidenda i polityka alokacji kapitału

Nowa polityka alokacji kapitału zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za rok 2025. W kolejnych latach poziom dywidendy może wynieść od 50 do 70 proc., zależnie od sytuacji rynkowej i planów inwestycyjnych. Grupa nie wyklucza także programów skupu akcji własnych.

– Grupę Żabka charakteryzuje ciągły wzrost oraz silna generacja gotówki. Dzięki temu od momentu debiutu giełdowego byliśmy w stanie istotnie zredukować nasze zadłużenie, zbliżając się do poziomu 1.0x wskaźnika dług netto do EBITDA post rent szybciej niż pierwotnie zakładaliśmy. Jednocześnie skutecznie zoptymalizowaliśmy nasze źródła finansowania, obniżając efektywny koszt kapitału. W efekcie, jesteśmy dziś gotowi ogłosić nową politykę alokacji kapitału zakładającą wypłatę dywidendy – zapowiada Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka.

