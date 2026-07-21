Seniorzy mogą zacierać ręce. Tak ma wyglądać waloryzacja emerytur w 2027 roku

Rada Ministrów przedstawiła propozycję dotyczącą waloryzacji emerytur i rent, która miałaby obowiązywać od 1 marca 2027 r. Zgodnie z rządowymi założeniami świadczenia wzrosną o co najmniej 3,48 proc., a minimalna emerytura zwiększy się o 68,85 zł. Ostateczna wysokość podwyżek będzie jednak znana dopiero po ogłoszeniu danych makroekonomicznych przez Główny Urząd Statystyczny.

We wtorek Rada Ministrów zajęła się propozycją wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2027 r. Rząd chce przekazać Radzie Dialogu Społecznego propozycję ustalenia wskaźnika z uwzględnieniem 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. Według obecnych wyliczeń oznaczałoby to wzrost świadczeń o co najmniej 3,48 proc.

Waloryzacja emerytur 2027

Przy założonym wskaźniku najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2027 r. z obecnych 1978,49 zł brutto do 2047,34 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 68,85 zł miesięcznie. Taką samą zasadą waloryzacji zostałyby objęte również renty oraz pozostałe świadczenia podlegające corocznej waloryzacji.

Rząd podkreśla, że przedstawione wartości mają charakter prognozy. Wskaźnik waloryzacji został wyliczony na podstawie obecnych założeń ekonomicznych i może ulec zmianie, jeśli rzeczywiste dane dotyczące inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń okażą się inne od prognozowanych.

Ostateczne kwoty poznamy w 2027 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ustalony dopiero po opublikowaniu przez prezesa GUS komunikatów zawierających rzeczywiste dane makroekonomiczne. Informacje te zostaną ogłoszone w Monitorze Polskim na początku 2027 r.

Następnie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie miał trzy dni robocze na ogłoszenie obowiązującego wskaźnika waloryzacji. Dopiero wtedy zostanie potwierdzona ostateczna wysokość podwyżek dla emerytów i rencistów.

Koszt waloryzacji przekroczy 16 mld zł

Rząd szacuje, że realizacja waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. będzie kosztowała około 16,7 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na podwyższenie wszystkich świadczeń objętych coroczną waloryzacją.

Jeżeli przedstawiona propozycja zostanie utrzymana, wyższe emerytury i renty zaczną obowiązywać od 1 marca 2027 r. Wysokość podwyżek będzie jednak ostatecznie uzależniona od danych ogłoszonych przez GUS oraz wskaźnika waloryzacji ustalonego zgodnie z obowiązującą procedurą.

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