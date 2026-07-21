Miliony Polaków zobaczą inne faktury za prąd. Zniknie jedna z opłat

Ministerstwo Energii przygotowało zmiany, które mają uprościć rachunki za prąd otrzymywane przez około 16,5 mln gospodarstw domowych. Projekt rozporządzenia nie zakłada rewolucji cenowej. Jego celem jest przede wszystkim uporządkowanie faktur oraz ułatwienie klientom porównywania ofert sprzedawców energii.

Obecnie rachunek składa się z wielu pozycji obejmujących zarówno zakup energii, jak i jej dystrybucję. Odbiorcy płacą m.in. opłaty sieciowe, jakościowe, handlowe i przesyłowe. Koszty samego prądu oraz jego dostarczenia stanowią mniej więcej po połowie końcowej kwoty faktury.

Nowe rachunki za prąd

Jedna z planowanych zmian dotyczy opłaty abonamentowej naliczanej w części dystrybucyjnej. Jest ona związana m.in. z odczytywaniem liczników przez inkasentów. Wraz z upowszechnianiem liczników zdalnego odczytu wizyty pracowników przedsiębiorstw energetycznych stają się jednak coraz rzadsze.

Opłata abonamentowa ma przestać być pokazywana jako osobna pozycja. Pozostałe koszty związane z obsługą licznika zostaną włączone do stałego składnika stawki sieciowej. W efekcie zamiast dwóch należności na fakturze pozostanie jedna.

Osobna opłata handlowa

Zmiany obejmą również część sprzedażową rachunku. Obecnie stałe koszty sprzedawców, takie jak utrzymanie infolinii, salonów obsługi, księgowości czy drukowanie faktur, są zawarte w cenie każdej zużytej kilowatogodziny.

Resort chce wydzielić te wydatki z ceny energii i pokazać je jako osobną, stałą opłatę handlową. Cena samej energii za 1 kWh powinna dzięki temu spaść. Nie musi to jednak oznaczać obniżenia całego rachunku, ponieważ odbiorca zapłaci oddzielny abonament za obsługę sprzedaży.

Łatwiejsza rezygnacja z prognoz

Nowe przepisy mają objąć również gospodarstwa wyposażone w liczniki zdalnego odczytu. Sprzedawcy zostaną zobowiązani do poinformowania takich klientów, że mogą zrezygnować z faktur prognozowanych i przejść na rozliczenia według rzeczywistego zużycia energii.

Zmiana sposobu rozliczania będzie dobrowolna. Osoby, którym odpowiadają prognozy, zachowają możliwość dalszego korzystania z dotychczasowego rozwiązania.

Projektowane przepisy mają wejść w życie jesienią 2026 r. Nowe reguły kalkulowania opłat zostaną jednak po raz pierwszy zastosowane w taryfach na 2027 r. W praktyce właśnie wtedy gospodarstwa domowe powinny zobaczyć zmieniony układ pozycji na swoich rachunkach.

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