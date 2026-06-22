Rachunki za prąd mogą być niższe. Wystarczy sprawdzić jedną rzecz

Tauron Dystrybucja rozszerzył możliwości aplikacji eLicznik o nową funkcję przeznaczoną dla odbiorców korzystających z liczników zdalnego odczytu. Narzędzie ma pomagać klientom w analizie zużycia energii oraz wyborze taryfy najlepiej dopasowanej do ich potrzeb.

Nowa funkcjonalność wykorzystuje dane pomiarowe pochodzące bezpośrednio z liczników. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładniej sprawdzić, jak ich sposób korzystania z energii wpływa na wysokość rachunków.

Doradca energetyczny pomoże porównać koszty

Jak wyjaśnia spółka, nowa funkcja przelicza zużycie energii na konkretne kwoty. Użytkownicy mogą zobaczyć, ile faktycznie kosztowałaby ich energia przy zastosowaniu różnych taryf.

Według przedstawicieli Taurona wielu klientów nadal korzysta z taryfy G11, choć nie zawsze jest ona najkorzystniejszym rozwiązaniem. Narzędzie ma pomóc zweryfikować, czy zmiana grupy taryfowej mogłaby przynieść oszczędności.

Analiza zużycia energii

System analizuje indywidualny profil zużycia energii i pokazuje, jak ewentualna zmiana taryfy wpłynęłaby na wysokość rachunku. Klienci mogą porównywać koszty w różnych wariantach oraz sprawdzać skutki przesunięcia części zużycia na tańsze godziny.

Przykładowo możliwe jest przeprowadzenie symulacji zakładającej większe wykorzystanie energii w godzinach nocnych. Dzięki temu użytkownik może ocenić, czy takie rozwiązanie byłoby dla niego opłacalne.

Co oferuje aplikacja eLicznik?

Sama aplikacja dostarcza również dodatkowych informacji dotyczących korzystania z energii elektrycznej. Użytkownicy mogą sprawdzać, w jakich godzinach zużycie jest najwyższe oraz porównywać wyniki z różnych okresów.

System umożliwia także ustawienie powiadomień informujących o szybszym niż planowane wzroście zużycia energii. Ma to ułatwić kontrolowanie kosztów i szybsze reagowanie na nieoczekiwane zmiany.

Wymiana liczników trwa

Nowa funkcja jest częścią szerszego projektu AMIPlus, którego celem jest wymiana liczników na urządzenia umożliwiające zdalny odczyt danych.

Jak informował Tauron, tylko w 2025 roku na realizację programu przeznaczono 333 mln zł. Zgodnie z harmonogramem wszyscy klienci Taurona Dystrybucji mają korzystać z liczników zdalnego odczytu do 2031 roku.

Spółka działa na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części województwa podkarpackiego. Sieć dystrybucyjna obejmuje ponad 57 tys. kilometrów kwadratowych, a energia dostarczana jest do blisko 6 mln odbiorców.

Wcześniej Tauron uruchomił również internetową porównywarkę taryf dystrybucyjnych. Narzędzie pozwala wybierać spośród pięciu dostępnych taryf – od rozwiązań uniwersalnych po modele umożliwiające zarządzanie zużyciem energii w oparciu o ceny dynamiczne.

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