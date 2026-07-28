Taki przelew między małżonkami bez podatku. Jest interpretacja skarbówki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, kiedy przelew pieniędzy z osobistego rachunku jednego z małżonków na konto wspólne nie powoduje obowiązku podatkowego. Chodzi o sytuację, w której małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej.

W interpretacji o sygnaturze 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD organ uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe. Samo przesunięcie pieniędzy na wspólny rachunek nie zostało potraktowane jako darowizna.

Pieniądze pochodziły ze spadku po matce

Sprawa dotyczyła kobiety, która posiadała zarówno osobisty rachunek bankowy, jak i konto wspólne z mężem. Zamierzała przelać na wspólny rachunek środki otrzymane po zmarłej matce.

Pieniądze miały zostać przeznaczone na zakup samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Podatniczka chciała wiedzieć, czy taki przelew spowoduje powstanie obowiązku w podatku od spadków i darowizn.

Fiskus wskazał na brak wzbogacenia

Dyrektor KIS podkreślił, że podatek od spadków i darowizn wiąże się z przysporzeniem majątkowym. Musi więc dojść do rzeczywistego wzbogacenia jednej osoby kosztem drugiej.

W opisywanej sytuacji taki skutek nie wystąpił. Środki przekazane na wspólny rachunek pozostały w ramach majątku wspólnego małżonków, a majątek drugiej osoby nie zwiększył się w sposób, który mógłby zostać objęty podatkiem.

Wspólność majątkowa ma kluczowe znaczenie

Organ podatkowy odwołał się do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wynika z nich, że majątek wspólny obejmuje przedmioty majątkowe nabyte podczas trwania małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków.

Zdaniem fiskusa przekazanie środków na wspólny rachunek nie tworzy nowego majątku po stronie współmałżonka. Nie dochodzi więc do nabycia, które mogłoby podlegać opodatkowaniu.

Taki przelew nie jest darowizną

Dyrektor KIS odniósł się także do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących darowizny. Jej istotą jest nieodpłatne przysporzenie majątkowe na rzecz obdarowanego.

W tej sprawie nie doszło ani do wzbogacenia męża, ani do przekazania mu odrębnego składnika majątku. Pieniądze pozostały we wspólnym majątku, dlatego nie można mówić o klasycznej darowiźnie.

Nie trzeba składać zgłoszenia

Końcowe stanowisko fiskusa jest jednoznaczne. Przelew z osobistego rachunku na wspólne konto małżonków nie powoduje obowiązku podatkowego i nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Interpretacja potwierdza, że przesuwanie środków w obrębie majątku wspólnego pozostaje neutralne podatkowo. Obowiązek może powstać dopiero wtedy, gdy konkretna osoba rzeczywiście nabędzie majątek i zostanie wzbogacona.

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