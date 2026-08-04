Przy kasie poproszą o dowód i PESEL. Nowe przepisy obejmą drogie zakupy

Od 10 lipca 2027 r. zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy AMLR, które rozszerzą obowiązki związane z identyfikacją klientów. Oznacza to, że przy zakupie niektórych towarów o wysokiej wartości sprzedawca będzie musiał potwierdzić tożsamość kupującego i zebrać wymagane dane.

Najważniejsza zmiana dotyczy transakcji o wartości co najmniej 10 tys. euro. Jeżeli jednorazowy zakup lub kilka powiązanych transakcji osiągnie taki próg, przedsiębiorca objęty przepisami będzie zobowiązany do przeprowadzenia procedury identyfikacji klienta. W polskich realiach może to oznaczać konieczność okazania dokumentu tożsamości oraz podania numeru PESEL, jeśli będzie on wykorzystywany zgodnie z krajowymi przepisami.

Jakich zakupów dotyczą nowe obowiązki?

Nowe regulacje obejmą nie tylko sektor finansowy. Obowiązek identyfikacji klientów będzie dotyczył również dealerów samochodów, sprzedawców zegarków i biżuterii, galerii sztuki, domów aukcyjnych, pośredników na rynku nieruchomości, części podmiotów działających na rynku kryptoaktywów, platform crowdfundingowych oraz wybranych instytucji finansowych i pożyczkowych. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to konieczność wdrożenia procedur znanych dotychczas głównie z banków.

Przepisy przewidują również szczególne zasady dla płatności gotówką. Przy okazjonalnej transakcji gotówkowej o wartości co najmniej 3 tys. euro przedsiębiorca będzie musiał zidentyfikować klienta, nawet jeśli nie zostanie przekroczony próg 10 tys. euro. Jednocześnie ogólnounijny limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcą a klientem wyniesie 10 tys. euro.

Płatność kartą lub przelewem nie zwolni z weryfikacji

Nowe przepisy zmieniają także podejście do formy płatności. Od 2027 r. obowiązek identyfikacji klienta nie będzie zależał od tego, czy zapłata nastąpi gotówką, kartą czy przelewem. Jeśli wartość transakcji przekroczy ustawowy próg, przedsiębiorca będzie musiał przeprowadzić procedurę weryfikacji niezależnie od wybranej metody płatności.

Celem nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej Unii Europejskiej. Dzięki wspólnym procedurom przedsiębiorcy mają działać według tych samych reguł, a organom łatwiej będzie wykrywać nielegalne przepływy środków.

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