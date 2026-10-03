PKO BP zaskoczył klientów nowym komunikatem. Weekend pod znakiem ograniczeń

PKO BP wydał komunikat, w którym informuje, że 4 października, czyli już jutro nastąpi przerwa techniczna. W godzinach 00:01-06: 00 klienci nie zalogują się do serwisów internetowych PKO BP. W niedzielę niedostępna będzie także aplikacja iPKO biznes dla klientów firmowych.

Przerwa techniczna w PKO BP

– W niedzielę, w godz. 00:01-06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych. W tym czasie będą one niedostępne. Klienci nie skorzystają również z aplikacji mobilnej iPKO biznes – czytamy w komunikacie największego polskiego banku.

Ograniczenia mogą dotyczyć osób wykonujących nocne przelewy, rozliczających firmowe płatności lub korzystających z bankowości podczas podróży.

Bank radzi, aby wszelkich ważnych transakcji dokonać wcześniej.

Warto podkreślić, że nie wszystkie usługi zostaną wyłączone podczas przerwy technicznej. Działać będą karty płatnicze z wyjątkiem płatności kartą w internecie, które wymagają potwierdzenia 3D-Secure. Dostępna pozostanie aplikacja mobilna dla klientów indywidualnych.

Utrudnienia dla klientów ING Banku Śląskiego

Z utrudnieniami w ten weekend muszą liczyć się również klienci ING Banku Śląskiego. – W sobotę 3 października od 0:00 do 6:00 oraz niedzielę 4 października od 1:00 do 3:00 w nocy planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business – poinformował bank.

Nie będzie można:

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN,

zamówić kart płatniczych,

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile,

dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay),

wykonać operacji na rachunku karty kredytowych,

nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych, płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS.

Transakcje BLIK będą działały normalnie.

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