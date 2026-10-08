O regulacjach, bańce, przyszłości menedżerów na 3. edycji AI Summit Poland

Konferencja odbyła się pod hasłem „AI w organizacji: zacznijmy od podstaw”. Na początek prof. Leszek Pacholski i Artur Sawicki zwrócili uwagę, że narzędzia AI ma dziś każdy i na tych samych warunkach. Dlatego o sukcesie wdrożenia decyduje nie technologia, lecz zespół, czyli ludzie odpowiedzialni za projekt. W panelu „Czy bańka AI pęka?" punktem wyjścia było coraz częstsze rozczarowanie AI: rosnące koszty, brak obiecywanych oszczędności i skromna poprawa produktywności.

W sesję plenarnej Estera Haas-Abgarowicz z Asseco Poland opowiadała o wdrażaniu AI w sektorze regulowanym, gdzie stawką jest ciągłość usługi.

W panelu „Czy AI oznacza złoty okres, czy koniec funkcji menedżera średniego szczebla?” prof. Andrzej Sobczak ze Szkoły Głównej Handlowej przekonywał, że technologia przebudowuje firmowe hierarchie. – AI mocno spłaszcza strukturę organizacyjną. Jest bardzo duże oczekiwanie na dostarczanie wartości coraz szybciej. Do tej pory menedżer przekazywał zadanie, potem ono do niego wracało. A teraz pracownik dostaje supermoce i musi szybciej dostarczać efekty – mówił. Bardziej bezpośredni był Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl. – Czy uzbrajać, czy zwalniać? AI pozwala szybciej weryfikować nieefektywne osoby w organizacji. Lepiej zatrudniać i szybciej zwalniać – stwierdził.

Dwa rodzaje zgłoszeń

W sesji plenarnej zamykającej pierwszy dzień wydarzenia Pamela Krzypkowska, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBS) opowiadała, że jej organ ma pilnować, by AI w Polsce była rozwijana i wykorzystywana zgodnie z prawem. – W tej chwili pojawiają się u nas zgłoszenia dwojakiego rodzaju. Jedne dotyczą niepewności związanych z oznaczeniami materiałów generowanych przez AI. Drugi obszar to praktyki zakazane – mówiła Pamela Krzypkowska Jako przykład wskazała sytuację, w której pracodawca analizuje emocje pracownika, np. na podstawie jego głosu. I takie praktyki mogą być zgłaszane do Komisji. Do praktyk zakazanych należy też scoring społeczny, czyli ocenianie ludzi na podstawie ich zachowań. – Jeśli ktoś wykryje taką sytuację, można ją zgłosić – podkreśliła.

Zachęcała wraz z Justyną Duszyńską-Cichy, dyrektor Departamentu Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji do tego, by zgłaszać się do pracy do KRiBS. Zespół poszukuje zarówno ekspertów od cyberbezpieczeństwa, prawników, ale też osób zajmujących się komunikacją.

W sumie zorganizowano kilkadziesiąt merytorycznych spotkań – paneli, rozmów i wystąpień. Wśród gości znaleźli się m.in. Anna Streżyńska (Instytut Łączności – PIB, Artur Kurasiński (TECHNOFOBIA), Wojciech Kusa (NASK-PIB), Krzysztof Lehmann (UOKiK), Mikołaj Mroszczak (Centralny Ośrodek Informatyki), Żaneta Łucka-Tomczyk (Orange), Marcin Kurczab (Grupa PZU), Radosław Kita (TVN Warner Bros. Discovery) i Tomasz Turba (Securitum).

Drugi dzień to czas warsztatów online. Była to trzeci edycja wydarzenia.