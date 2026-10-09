Dlaczego kasjerzy pytają nas o potwierdzenie? Wbrew pozorom to istotna kwestia

Sprzedawca przy wydawaniu rachunku ma dwie kwestie do zapamiętania. Musi wręczyć nam paragon fiskalny, nawet jeśli tego nie chcemy. Najwyżej pozostawimy go na ladzie. Jeśli chodzi o potwierdzenie z terminala, nie musi go drukować, ale powinien zawsze nas o to zapytać.

Dlaczego sprzedawcy zawsze pytają nas o potwierdzenie?

Ta dowolność związana jest z kilkoma sprawami. Postęp technologiczny i mobilna bankowość sprawia, że nie potrzebujemy już często papierowego potwierdzenia. Wszystko znajdziemy w aplikacji bankowej, a wydruk i tak wyrzucimy od razu do kosza.

Papier termiczny w kasach fiskalnych i terminalach niestety nie nadaje się do recyklingu. Zawiera przy tym szkodliwe substancje, więc warto ograniczać jego zużycie. Dla dobra środowiska można więc podziękować za wydruk, a sklep zanotuje przy tym minimalną oszczędność.

Do czego przyda się wydruk potwierdzenia płatności kartą?

Czasami możemy jednak nie rezygnować z potwierdzenia. Warto zachować je szczególnie w kilku przypadkach. Jednym z nich jest sytuacja, gdy płatność została odrzucona i przyda nam się dowód, że sklep nie pobrał naszych pieniędzy. Inna sprawa to nasze wątpliwości co do poprawnej kwoty. Warto też wziąć potwierdzenie w przypadku, gdy dokonujemy zakupu drogiego przedmiotu, a sklep nie ma zintegrowanego systemu sprzedaży. Może nam to wtedy ułatwić ewentualną reklamację.

Federacja Konsumentów na swoim koncie na Instagramie przypomniała o korzyściach, płynących z drukowanego potwierdzenia. „Potwierdzenie jest twoim dowodem, że transakcja została poprawnie zautoryzowana. Możesz je wykorzystać przy reklamacji, błędnym obciążeniu konta lub gdy płatność nie zostanie zaksięgowana. Jest twoim zabezpieczeniem na wypadek sporów lub nieprawidłowości” – czytamy.

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