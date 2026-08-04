Pływająca fotowoltaika. Chętnie korzystają z niej ... ryby

Pływająca instalacja fotowoltaiczna zamontowana na farmie łososia u wybrzeży Chile (Huar Norte w regionie Los Lagos), miała zredukować poziom dwutlenku węgla, hałas oraz zużycie oleju napędowego. Szybko okazało się, że pod panelami słonecznymi, które tworzą cień, szybko zaczęły się gromadzić tysiące ryb.

Inwestycja, która miała poprawić efektywność energetyczną obiektu, nieoczekiwanie wpłynęła na zachowanie ryb i lokalnego ekosystemu. Jak się okazuje słońce i rosnąca temperatura dokucza nie tylko człowiekowi.

Ryby nie lubią ciepła. Pod wpływem temperatury migrują lub zmieniają rozmiar

Zbyt wiele połowów i zanieczyszcenie wód to nie są jedyne problemy ryb w XXI wieku. Rosnąca temperatura wody także nim jest. Średnia temperatura powierzchni mórz i oceanów na świecie osiągnęła w czerwcu 2026 roku rekordowy poziom 20,98 stopni Celsjusza, co według unijnego programu obserwacji i monitorowania oceanów Copernicus Marine Service jest najwyższą wartością w historii pomiarów.

To bardzo niepokojąca wiadomość, ponieważ oceany są kluczowym regulatorem klimatu na Ziemi – pochłaniają około 90 proc. nadmiaru ciepła generowanego przez emisje gazów cieplarnianych.

Ocieplenie wód sprawia, że ryby na całym świecie przemieszczają się tam, gdzie woda jest chłodniejsza i bardziej natleniona. Niektóre zmieniają swój rozmiar – karleją, co zwiększa ich szanse na przetrwanie stresu cieplnego o blisko 80 proc. Kiedy są mniejsze potrzebują mniej pożywienia i mniej tlenu.

Pływająca fotowoltaika chroni ryby. Szukają cienia i wytchnienia

Na farmie łososi należącej do Mowi zaobserwowano jeszcze jedno zjawisko - łososie zaczęły się gromadzić właśnie pod panelami fotowoltaicznymi. Zacienione miejsca stały się dla nich naturalnym schronieniem, w którym ryby chętniej przebywają przez dłuższy czas.

Podobne zachowania obserwowano wcześniej także w innych lokalizacjach, między innymi w przypadku dorszy korzystających z cienia tworzonego przez pływające instalacje solarne. Doświadczenia z Chile wskazują jednak, że pływające farmy fotowoltaiczne mogą jednocześnie wspierać transformację energetyczną i pozytywnie wpływać na środowisko morskie.

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