ORLEN zatrzymuje wzrost cen gazu. Klienci zyskają mimo drożyzny na rynku

Grupa ORLEN zdecydowała się utrzymać ceny gazu dla swoich klientów na niezmienionym poziomie, mimo wyraźnych wzrostów na europejskich rynkach hurtowych. Decyzję zatwierdził 8 czerwca 2026 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przedłużając obowiązywanie taryfy myORLEN sp. z o.o. na kolejne sześć miesięcy – do końca roku.

Presja cenowa

To ruch, który wpisuje się w szerszy kontekst napięć geopolitycznych i rosnącej presji cenowej na rynku energii. W ostatnich miesiącach ceny gazu w Europie wzrosły znacząco – o 32 proc. w przypadku kontraktów na przyszły rok oraz aż o 43 proc. dla dostaw krótkoterminowych. Choć w Polsce dynamika wzrostów była niższa, również odczuwalna – odpowiednio 25 proc. i 33 proc. na Towarowej Giełdzie Energii.

Na tym tle decyzja ORLENU ma charakter stabilizacyjny. Spółka zdecydowała się nie przenosić rosnących kosztów na klientów końcowych.

– Strategia „Energia jutro zaczyna się dziś” jasno wskazuje nasze cele: niezależność, bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwie najniższe ceny energii. Utrzymujemy ceny gazu mimo trudnych warunków rynkowych, chroniąc klientów przed wzrostem kosztów – podkreśla Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Kluczową rolę odgrywa tu dywersyfikacja dostaw oraz własne wydobycie surowców. To właśnie te elementy pozwalają ograniczać wpływ globalnych zawirowań na krajowy rynek i stabilizować ceny dla odbiorców indywidualnych oraz biznesowych.

Ceny gazu

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą, od 1 lipca do 31 grudnia 2026 roku ceny netto gazu (bez akcyzy) wyniosą:

19,729 gr/kWh dla większości gospodarstw domowych (grupy taryfowe W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z.4),

19,691 gr/kWh dla większych odbiorców (grupy W.5, S.5 oraz Z.5).

Decyzja ma wymierne znaczenie dla budżetów domowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ORLEN trzykrotnie obniżał ceny gazu – dwukrotnie w zakresie paliwa i raz w obszarze dystrybucji. Efekty tych działań są już widoczne w rachunkach odbiorców.

Przykładowo, czteroosobowa rodzina mieszkająca w domu o powierzchni 140 m² i wykorzystująca gaz do ogrzewania oraz codziennych potrzeb zapłaci w 2026 roku średnio o około 1074 zł brutto mniej niż według stawek z pierwszej połowy 2025 roku.

W przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego korzystającego z gazu do podgrzewania wody i przygotowywania posiłków oszczędności mogą sięgnąć około 425 zł rocznie. Z kolei przy wykorzystaniu gazu wyłącznie do gotowania różnica wyniesie średnio około 52 zł brutto w skali roku.

– Stała optymalizacja kontraktów oraz procesów operacyjnych pozwala nam utrzymać konkurencyjne ceny mimo niesprzyjających warunków rynkowych. Przystępna energia to fundament rozwoju zarówno dla gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki – wskazuje Marek Balawejder, członek zarządu ORLEN.

Strategia koncernu

Decyzja o utrzymaniu cen wpisuje się w szerszą strategię koncernu, której celem jest budowa odporności energetycznej Polski. W warunkach rosnącej niepewności geopolitycznej i zmienności rynków surowcowych stabilność cen energii staje się jednym z kluczowych czynników bezpieczeństwa ekonomicznego.

Dla odbiorców oznacza to przede wszystkim przewidywalność rachunków w najbliższych miesiącach. Dla rynku – sygnał, że mimo globalnych turbulencji możliwe jest ograniczanie ich wpływu na krajową gospodarkę.

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