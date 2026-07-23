Nowe obowiązki pracodawców od 2027 roku. Upał może zatrzymać pracę

Od 11 stycznia 2027 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące pracy podczas upałów. Po raz pierwszy w polskich przepisach BHP pojawią się maksymalne dopuszczalne temperatury, po których przekroczeniu dalsze wykonywanie obowiązków będzie niedopuszczalne. Nowelizacja określa też działania, jakie pracodawcy będą musieli podjąć jeszcze przed osiągnięciem granicznych wartości.

W pomieszczeniach pracy temperatura nie będzie mogła przekraczać 35℃. chyba że wynika to z wymogów technologicznych. Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni i wymagających znacznego wysiłku fizycznego limit wyniesie 32℃. Dotyczy to zadań, przy których wydatek energetyczny przekracza 1500 kcal u mężczyzn lub 1000 kcal u kobiet.

Po przekroczeniu limitu praca będzie wstrzymana

Jeżeli wskazane temperatury zostaną przekroczone z powodu warunków atmosferycznych, pracownicy nie będą mogli dalej wykonywać obowiązków. Oznacza to, że pracodawca będzie zobowiązany do wstrzymania pracy, a nie jedynie do zapewnienia dodatkowych napojów czy przerw.

Nowe regulacje przewidują również obowiązek wcześniejszej reakcji. Gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 28℃. a przy ciężkiej pracy fizycznej 25℃. pracodawca będzie musiał zastosować rozwiązania techniczne ograniczające wzrost temperatury. Mogą to być m.in. wentylacja, klimatyzacja albo osłony przeciwsłoneczne.

Krótsza praca, dodatkowe przerwy i rotacja

Jeżeli zastosowanie rozwiązań technicznych nie będzie możliwe, konieczne stanie się wdrożenie zmian organizacyjnych. Taki obowiązek obejmie również pracę na otwartej przestrzeni, gdy temperatura przekroczy 25℃.

Pracodawca będzie mógł m.in. zmienić godziny pracy, skrócić czas narażenia na upał, zwiększyć liczbę przerw, wprowadzić rotację załogi albo przygotować odpowiednie miejsca odpoczynku i regeneracji.

Zmiany trzeba skonsultować z pracownikami

Przygotowane rozwiązania organizacyjne będą musiały zostać skonsultowane z przedstawicielami zatrudnionych. Jeżeli w zakładzie działa komisja BHP, konsultacje odbędą się z jej udziałem. W innych przypadkach konieczne będzie zastosowanie zasad wynikających z kodeksu pracy oraz uzyskanie opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami.

Pracodawca nie będzie musiał uzyskać zgody załogi, ale nie będzie mógł pominąć konsultacji. Po ich zakończeniu będzie zobowiązany poinformować pracowników o przyjętych zasadach.

Nie wszyscy zostaną objęci nowymi zasadami

Limity nie będą stosowane m.in. podczas akcji ratowniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz wobec niektórych służb mundurowych i żołnierzy. Wyłączono również osoby zatrudnione w instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech.

Firmy mają sześć miesięcy na przygotowanie się do zmian. Powinny w tym czasie ocenić ryzyko związane z wysokimi temperaturami, przeanalizować warunki mikroklimatu, sprawdzić możliwość zastosowania wentylacji lub klimatyzacji oraz opracować odpowiednie procedury działania.

Czytaj też:

Koniec pracy w upał. Będzie można oficjalnie przerwać wykonywanie obowiązków Czytaj też:

Rząd szykuje nowe przepisy o pracy w upale. Już dziś można odmówić pracy