Bezrobocie w Polsce. Niepokojące dane ministerstwa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia w sierpniu. Wyniosła ona 5,9 proc. wobec 5,8 proc. miesiąc wcześniej.

Jeśli wstępne dane się potwierdzą (ostateczny odczyt za sierpień Główny Urząd Statystyczny przedstawi pod koniec tego miesiąca) będziemy mieli pierwszy od lutego wzrost stopy bezrobocia w naszym kraju (odnotowano wówczas 6,1 proc. wobec 6 proc. w styczniu). Trzeba jednak pamiętać, że identyczne szacunki ministerstwo przedstawiło przed miesiącem, ale ostateczny odczyt GUS okazał się niższy.

Z szacunkowym danych resortu pracy wynika, że w poprzednim miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tys. osób bezrobotnych. To o 4,6 tys. więcej niż w lipcu i o 54,7 tys. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku.

Bezrobocie w sierpniu. Gdzie najlepiej, gdzie najgorzej?

Wstępne dane pokazują, że najniższy poziom bezrobocia odnotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), a także w Poznaniu i w Warszawie (po 1,6 proc.). Po drugiej stronie są powiaty szydłowiecki (woj. mazowieckie) – 22,8 proc., brzozowski (woj. podkarpackie) – 19,8 proc., a takży przysuski (woj. mazowieckie) – 18,1 proc.

Bardziej optymistyczne dane dotyczące bezrobocia w Polsce opublikował na początku miesiąca Eurostat. Według metodologii unijnego urzędu statystycznego stopa bezrobocia w lipcu wyniosła u nas 3,4 proc. (tyle samo co miesiąc wcześniej), co daje nam pozycję wicelidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Wyprzedzili nas jedynie Czesi z odczytem na poziomie 3,3 proc. Na najniższym stopniu podium uplasowały się natomiast ex aequo Malta i Słowenia, gdzie stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 3,5 proc.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Finlandii, a także w Hiszpanii (odpowiednio 10,5 proc. i 10 proc.). Są to jedyne kraje w UE z dwucyfrowym bezrobociem. Stosunkowo wysokie bezrobocie występuje również w Szwecji i Francji (odpowiednio 8,6 proc. i 8,3 proc.). Średnia unijna wyniosła w lipcu 6,1 proc.

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