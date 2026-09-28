Miliarder nie chciał tego nawet za 25 dolarów. Dziś wartość przekracza 1,6 bln dolarów

Warren Buffett przez lata należał do najbardziej zdecydowanych krytyków bitcoina. Gdy pierwsza kryptowaluta kosztowała zaledwie kilkaset dolarów, inwestor radził, aby trzymać się od niej z daleka. Nazywał ją „mirażem” i wskazywał na jej spekulacyjny charakter. Nie był również przekonany, czy możliwość przesyłania pieniędzy uzasadnia wysoką wartość tego aktywa.

Z biegiem lat jego stanowisko się nie zmieniło. Buffett określał bitcoina między innymi jako „żeton do hazardu” pozbawiony wartości wewnętrznej. Zapowiadał też, że Berkshire Hathaway nie zamierza angażować się w kryptowaluty. Handel nimi porównywał natomiast do gry w ruletkę.

Kapitalizacja bitcoina przebiła wartość Berkshire Hathaway

Szczególnie mocno stanowisko inwestora wybrzmiało w 2022 roku. Buffett porównał wówczas bitcoina z ziemią uprawną, która dostarcza żywności, oraz nieruchomościami przynoszącymi dochody z najmu. Stwierdził też, że nie kupiłby wszystkich istniejących bitcoinów nawet wtedy, gdyby zaoferowano mu je za 25 dolarów.

Jego argument był prosty: bitcoin sam niczego nie produkuje i nie generuje dochodu. Jego wartość zależy więc – w ujęciu Buffetta – od tego, ile kolejny kupujący będzie skłonny za niego zapłacić. Inwestor od lat pozostaje zwolennikiem aktywów zapewniających przepływy pieniężne lub mających zdolności produkcyjne.

1,6 bln dolarów kontra 1,1 bln dolarów

Entuzjaści kryptowalut zwracają jednak uwagę na obecne wyceny. Według danych przytoczonych przez Interię kapitalizacja bitcoina wynosi około 1,6 bln dolarów. Tymczasem kapitalizacja Berkshire Hathaway, budowanego przez Buffetta przez dziesięciolecia konglomeratu, to około 1,1 bln dolarów.

Berkshire osiągnęło tę skalę, rozwijając się od 1965 roku z niewielkiej fabryki tekstyliów. Dziś konglomerat kontroluje m.in. ubezpieczyciela GEICO i sieć kolejową BNSF, a także posiada znaczące pakiety akcji takich spółek jak Bank of America, American Express, Apple czy Coca-Cola.

Buffett wycofuje się z kierowania firmą

Zmiany zachodzą również na szczycie Berkshire Hathaway. Jak podaje źródło, 96-letni Buffett formalnie ustąpił ze stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów po ponad 60 latach pracy w spółce. Pozostał jej członkiem i został honorowym przewodniczącym, a jego miejsce zajął syn Howard G. Buffett.

Wcześniej Buffett zrezygnował również ze stanowiska dyrektora generalnego, które objął Greg Abel. Sam inwestor nadal kontroluje ponad 13 proc. akcji Berkshire wycenianych na około 144 mld dolarów oraz 30 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Według danych przytoczonych w materiale w rankingu najbogatszych ludzi Bloomberga zajmuje 10. miejsce, a od początku roku jego majątek zmniejszył się o 7,5 mld dolarów.

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