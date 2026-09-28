Popularne produkty znikną z Lidla. Sieć przegrała w sądzie ze znaną marką

Lidl nie może sprzedawać pięciu modeli sandałów, które przypominają produkty Birkenstock. Tak zdecydował holenderski sąd, uznając, że dyskont naruszył prawa marki związane z charakterystycznym projektem wkładki.

Orzeczenie obejmuje modele Arizona, Madrid, Gizeh, Boston oraz Florida. Zgodnie z rozstrzygnięciem ich wygląd narusza prawa Birkenstock związane ze znakiem towarowym chroniącym charakterystyczny projekt wkładki.

Lidl wycofuje sandały. 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki

Wyrok oznacza dla sieci konkretne konsekwencje. Jeśli Lidl nie zastosuje się do orzeczenia, będzie musiał płacić 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Wycofanie produktów ze sprzedaży nie jest jednak jedynym obowiązkiem nałożonym na dyskont.

Lidl ma również przekazać Birkenstockowi informacje dotyczące sprzedaży spornych produktów. Sieć została ponadto zobowiązana do wypłaty odszkodowania oraz pokrycia kosztów postępowania. Wysokość należnych kwot ma zostać ustalona w odrębnych postępowaniach.

Birkenstock reaguje na wyrok sądu

Birkenstock przyjął rozstrzygnięcie z zadowoleniem. Firma oceniła, że decyzja sądu jest sygnałem skierowanym do producentów imitacji, którzy – według stanowiska marki – próbują korzystać z cudzej kreatywności i innowacji.

Spółka zapowiedziała jednocześnie, że zamierza kontynuować działania mające chronić jej projekty. Birkenstock podkreślił, że chce w ten sposób chronić zarówno swoich partnerów handlowych, jak i konsumentów.

To nie pierwszy taki spór

Postępowanie dotyczące Lidla jest kolejną sprawą związaną z ochroną charakterystycznych produktów Birkenstock. W listopadzie 2025 roku holenderski sąd nakazał sieci obuwniczej Scapino zaprzestanie sprzedaży podobnych produktów. Od tamtego rozstrzygnięcia złożono jednak odwołanie.

Miesiąc później sąd uznał, że również przedmioty codziennego użytku mogą być chronione prawem autorskim, jeśli ich wygląd jest wynikiem twórczych decyzji projektanta. Birkenstock oceniał wówczas, że takie rozstrzygnięcie może mieć znaczenie dla ochrony najbardziej rozpoznawalnych modeli firmy.

Nie wszystkie wyroki były korzystne dla marki

Birkenstock nie wygrywa jednak wszystkich sporów dotyczących ochrony swoich produktów. Na początku 2025 roku niemiecki sąd wydał rozstrzygnięcie niekorzystne dla firmy.

Uznał wówczas, że sandały Birkenstock należy traktować przede wszystkim jako produkty użytkowe, a nie dzieła sztuki. Najnowsze rozstrzygnięcie holenderskiego sądu w sprawie Lidla jest natomiast korzystne dla producenta i obejmuje zakaz sprzedaży pięciu wskazanych modeli.

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