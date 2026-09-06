Polak w pracy. Ten przygnębiający raport to nie dzieło AI

Jak pokazuje najnowsze badanie ARC Rynek i Opinia, ponad połowa Polaków (56 proc.) przyznaje, że wraca z pracy w złym stanie emocjonalnym. Najczęściej czujemy się pozbawieni energii (32 proc.) lub emocjonalnie wyczerpani, przez co trudno nam się zaangażować w sprawy domowe (15 proc.). Co dziesiąty z nas nie kryje, że jest rozdrażniony i „łatwy do wytrącenia z równowagi".

Zaledwie 13 proc. pracujących Polaków przyznaje, że po powrocie z pracy ma jeszcze energię, by w pełni zaangażować się w życie domowe.

Z badania wynika, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni przyznają, że stres z pracy ma wpływ na relacje z bliskimi (odpowiednio 54 proc. i 39 proc.) i wpływa na skłonność do konfliktów (odpowiednio 47 proc. i 33 proc.). Panowie wyraźnie częściej deklarują, że praca w ogóle nie wpływa na ich zachowanie w domu (odpowiednio 31 proc. i 16 proc.).

Co stresuje Polaków w pracy?

Wśród najczęstszych źródeł stresu w pracy polscy pracownicy wymieniają nadmiar obowiązków (31 proc.), presję czasu i napięte terminy (28 proc.), a także złą organizację pracy (22 proc.). Często wskazywano również m.in. monotonię i brak satysfakcji z pracy, czy lęk przed utratą pracy.

– To, że praca wpływa na nasze życie osobiste, jest zjawiskiem naturalnym, a zależność ta działa również w drugą stronę, tj. sytuacja w domu oddziałuje na nasze zachowanie i samopoczucie w pracy. Warto także zaznaczyć, że wpływ pracy nie musi być wyłącznie negatywny, ponieważ może ona wzmacniać poczucie kompetencji, sprawczości i zadowolenia z siebie – komentuje dr Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog Uniwersytetu SWPS.

– Dane z raportu nie wydają mi się zatrważające, lecz pokazują, że coraz lepiej dostrzegamy, jak stres zawodowy oddziałuje na nasze samopoczucie i relacje. Po dniu pełnym kontrolowania emocji, reagowania na oczekiwania innych i radzenia sobie z napięciem może nam zabraknąć cierpliwości oraz energii potrzebnej w domu. Wówczas stres z pracy przenosi się na kontakty z bliskimi nie z powodu złej woli, ale z powodu psychicznego przeciążenia – dodaje.

Zdaniem ekspertki pomocne może być konkretne wsparcie: możliwość opowiedzenia komuś o trudnym dniu, poproszenie domowników o chwilę odpoczynku albo rozmowa z przełożonym o nadmiarze zadań, terminach czy organizacji pracy. Warto także szukać konstruktywnych form regeneracji, a gdy odpoczynek, rozmowa i własne sposoby radzenia sobie przestają wystarczać, skorzystać z profesjonalnego wsparcia.

Badanie „Polak po pracy" zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Warty metodą omnibusową, na reprezentatywnej próbie 1021 dorosłych Polaków. Pytania dotyczące sytuacji zawodowej i samopoczucia po pracy zadano osobom pracującym (n=728).

Czytaj też:

To frustruje bezrobotnych bardziej niż milczący telefon. Przygnębiające dane Czytaj też:

Zaskakujący ranking Eurostatu. Polska druga w UE