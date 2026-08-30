To frustruje bezrobotnych bardziej niż milczący telefon. Przygnębiające dane

Choć najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce wskazują, że nastąpił pod tym względem spadek, to nie brakuje osób dla których znalezienie pracy jest obecnie sporym wyzwaniem.

Brak feedbacku wciąż powszechną praktyką

Kandydatów frustruje nie tylko milczący telefon, ale też brak feedbacku po rozmowie rekrutacyjnej. Okazuje się, że to wciąż powszechna praktyka. Jak wynika z 8. edycji raportu „Candidate Experience w Polsce", ponad 90 proc. kandydatów znalazło się w sytuacji, w której nie przekazano im żadnej informacji o odrzuceniu ich kandydatury. Co więcej, aż 84 proc. uczestników procesów rekrutacyjnych uznaje to zjawisko za regularnie powtarzającą się praktykę rynkową.

Raport pokazuje, że otrzymanie informacji o zakończeniu rekrutacji jest ważne dla niemal wszystkich respondentów (97 proc.). Blisko połowa (46 proc.) nie kryje, że chciałaby poznać powód odrzucenia ich kandydatury, nawet na bardzo wczesnym etapie, czyli np. bezpośrednio po wstępnej selekcji przesłanych dokumentów CV.

– Rosną oczekiwania kandydatów co do otwartości i szczerości w procesach rekrutacyjnych, co wymusza na organizacjach wdrożenie nowych standardów komunikacji. Aplikujący nie mogą być pozostawieni bez odpowiedzi, bo w dłuższej perspektywie spowoduje to straty wizerunkowe. To z kolei może odbić się na jakości kolejnych aplikacji i trudności w zatrudnieniu odpowiednich pracowników. Należy głośno przypominać, że feedback to nie jest dodatkowa uprzejmość tylko stały element procesu. Oczywiście, wymaga to poświęcenia czasu i zasobów, ale kandydaci i rynek to doceni – komentuje Martyna Wasilewska, Team Leader w eRecruiter.

Dlaczego firmy nie odpowiadają?

Jak same organizacje tłumaczą brak feedbacku? Przeszło połowa firm mówi o deficycie czasu bądź przytłaczającej liczbie napływających aplikacji. Zauważalną przeszkodą jest również nieodpowiednia priorytetyzacja działań – 44 proc. firm koncentruje swoją komunikację wyłącznie na osobach zakwalifikowanych do dalszych etapów procesu.

8. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce" na rok 2025, została przygotowana przez eRecruiter we współpracy z agencją badawczą Great Digital na reprezentatywnej próbie. W badaniu perspektywy kandydatów wzięło udział 828 osób (w tym 520 specjalistów i 308 pracowników fizycznych), a perspektywę firm zbadano na grupie 498 przedstawicieli pracodawców odpowiadających za procesy rekrutacyjne.

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