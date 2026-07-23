Skarbówka ściąga zaległy abonament RTV. Rekordzista oddał 137 tys. zł

Od 1 stycznia 2027 r. wzrosną stawki abonamentu RTV, a wraz z nimi opłaty karne za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Kara odpowiada 30-krotności miesięcznej opłaty. Za niezarejestrowane radio trzeba będzie zapłacić 324 zł, natomiast za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny 1035 zł.

W 2026 r. kary wynoszą odpowiednio 285 zł oraz 915 zł. Od przyszłego roku miesięczna opłata za radio wzrośnie z 9,50 zł do 10,80 zł, a za telewizor lub zestaw RTV z 30,50 zł do 34,50 zł. Sama kara może być jednak tylko częścią należności, które ostatecznie obciążą właściciela odbiornika.

Rachunek może być znacznie wyższy niż sama kara

Po przeprowadzeniu kontroli mogą zostać naliczone nie tylko opłaty karne, lecz także zaległy abonament za wcześniejsze okresy, odsetki za zwłokę, koszty upomnienia oraz koszty egzekucji administracyjnej. W konsekwencji końcowa kwota może wielokrotnie przekroczyć 1035 zł.

Osoby spłacające zadłużenie nie zawsze zdają sobie sprawę, że wpłacona kwota nie jest od razu zaliczana na zaległy abonament. W pierwszej kolejności pokrywane są koszty upomnienia i odsetki. Dopiero pozostała część pieniędzy pomniejsza należność główną.

Skarbówka może ściągać należności nawet za pięć lat

Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie, Poczta Polska może skierować sprawę do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Egzekucja może obejmować opłatę karną, zaległy abonament nawet za pięć lat, odsetki oraz pozostałe należności wynikające z wydanej decyzji.

Skala egzekwowanych kwot może być bardzo duża. Od stycznia do maja 2026 r. najwyższa należność ściągnięta na podstawie jednego tytułu wykonawczego wyniosła 137 tys. zł. Rekord odnotowano w województwie zachodniopomorskim. W kilku innych regionach najwyższe kwoty przekraczały 30 tys. zł.

Jak wygląda kontrola abonamentu RTV?

Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Powinni okazać legitymację służbową, upoważnienie, a na żądanie także dokument potwierdzający tożsamość. Właściciel mieszkania nie ma jednak obowiązku wpuszczania kontrolera do środka. Odmowa nie jest wykroczeniem, a kontroler nie może wejść siłą ani przeszukać lokalu.

Jeżeli kontrola dojdzie do skutku, sprawdzane jest, czy w lokalu znajduje się odbiornik, czy został on zarejestrowany oraz czy nie upłynął 14-dniowy termin na dokonanie rejestracji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządzany jest protokół, a następnie wydawana decyzja o karze i obowiązku rejestracji odbiornika.

Także telewizor używany głównie do oglądania serwisów streamingowych może podlegać opłacie, jeżeli umożliwia natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego. Projekt likwidacji abonamentu od 2027 r. pozostaje na razie planem, dlatego do czasu zmiany przepisów opłatę nadal trzeba regulować.

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