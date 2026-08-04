Sąd rozprawił się z bankową fikcją. „Niby-potrącenia” pod ostrzałem

Do naszej kancelarii wpłynęło ostatnio pismo jednego z sądów okręgowych. Z pozoru nic rewolucyjnego. Ot, wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie frankowej. Jednak treść szablonu pouczenia powoduje, że człowieka bierze ochota, aby wydrukować ten dokument i oprawić w ramki. Sąd dał wyraz swoim poglądom na pewne procesowe działania banków w bardzo dobitny sposób. Frustracja sędziego wyrażona w zabawnych słowach obnaża jednak pewną ułomność procesów frankowych pod rządami dopiero co wchodzącej w życie nowej ustawy. Ułomność, która może mieć wymiar monetarny.

„NIBY-OŚWIADCZENIA” banków