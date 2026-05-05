Rachunki za prąd się zmieniają. Nowa opłata i mniej kontroli

Od 1 kwietnia 2026 roku część klientów energii została objęta nowym systemem rozliczeń. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu przekazywania danych o zużyciu prądu. Odbiorcy nie mogą już samodzielnie podawać stanu licznika, a rozliczenia odbywają się wyłącznie na podstawie danych przekazywanych przez dystrybutora.

Zmiana jest związana z wdrożeniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Nowy model oznacza także koniec usługi Rozliczeń Rzeczywistych, która wcześniej umożliwiała klientom samodzielne zgłaszanie odczytów.

Opłata za licznik prądu 2026 – ile wynosi?

Wraz z nowymi zasadami pojawiły się dodatkowe koszty. Opłata za licznik prądu 2026 zależy od jego rodzaju. W przypadku liczników zdalnych wynosi około 0,91 zł brutto miesięcznie, natomiast dla liczników tradycyjnych około 5,71 zł brutto miesięcznie.

Choć kwoty są stosunkowo niewielkie, oznaczają nowy stały koszt dla odbiorców. Wcześniej część klientów nie ponosiła takich opłat w tej formie.

CSIRE zmienia zasady rozliczeń energii

Nowy system wprowadza jednolite zasady przekazywania danych pomiarowych. Odczyty mogą być wprowadzane wyłącznie przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Sprzedawcy energii nie mogą już korzystać z danych przekazywanych bezpośrednio przez klientów.

Dla odbiorców oznacza to wygodę, ponieważ nie trzeba pamiętać o regularnym wpisywaniu stanu licznika. Jednocześnie tracą oni wpływ na moment odczytu i rozliczenia.

Koniec kontroli nad rachunkami?

Nowe przepisy zmieniają również sposób ustalania okresów rozliczeniowych. Nie muszą one pokrywać się z miesiącami kalendarzowymi, choć w wielu przypadkach zostaną skrócone do jednego miesiąca.

Stan licznika będzie przekazywany automatycznie, na przykład raz w miesiącu, ale klient nie ma wpływu na konkretną datę odczytu. Dla części odbiorców oznacza to mniejszą przewidywalność rachunków i ograniczoną kontrolę nad wydatkami.

Opłata za licznik prądu 2026 – czy można wrócić do starego systemu?

Powrotu do wcześniejszych zasad nie przewidziano. Usługa Rozliczeń Rzeczywistych została całkowicie wycofana, a nowe rozwiązania wynikają bezpośrednio z przepisów prawa.

Zmiany mają charakter ogólnokrajowy i obejmują wszystkich sprzedawców energii. Oznacza to, że zmiana dostawcy nie przywróci poprzedniego modelu rozliczeń. Klienci mogą wypowiedzieć umowę, jednak sam system naliczania opłat pozostaje bez zmian.

Czytaj też:

Nie złożysz dokumentu? Rachunki za prąd mogą zabolećCzytaj też:

Rachunki za prąd mają się zmienić. Rząd szykuje duże uproszczenia