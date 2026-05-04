Rachunki za prąd mają się zmienić. Rząd szykuje duże uproszczenia

Rząd ma zająć się projektem zmian, które wprowadzają deregulację energetyki i obejmują zarówno rachunki za energię elektryczną, jak i przepisy dotyczące ciepłownictwa. Celem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie zasad dla odbiorców oraz poprawa funkcjonowania rynku energii.

Projekt ustawy zakłada m.in. usprawnienie kontaktu klientów z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz wprowadzenie ułatwień dla rozwoju odnawialnych źródeł energii i lepszego wykorzystania sieci elektroenergetycznych.

Deregulacja energetyki – prostsze rachunki za energię

Jednym z głównych założeń projektu jest uproszczenie rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Klienci mają otrzymywać bardziej przejrzyste dokumenty, w których najważniejsze informacje – w tym całkowita kwota do zapłaty – będą widoczne już na pierwszej stronie.

Zmiany obejmują także sposób komunikacji z firmami energetycznymi. Podstawową formą kontaktu ma stać się korespondencja elektroniczna, przy zachowaniu możliwości korzystania z wersji papierowej na życzenie odbiorcy.

Deregulacja energetyki – nowe rozwiązania dla OZE

Projekt przewiduje również rozszerzenie tzw. cable poolingu. Oznacza to możliwość korzystania z jednego przyłącza do sieci przez kilka instalacji wytwarzających energię. Nowością jest uwzględnienie w tym modelu magazynów energii.

Rozwiązanie to ma wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zwiększać efektywność wykorzystania istniejącej infrastruktury energetycznej.

Deregulacja energetyki – zmiany w ciepłownictwie

Kolejnym elementem projektu są zmiany dotyczące rozliczeń za ciepło dostarczane do przemysłu. W określonych przypadkach możliwe będzie odejście od obowiązku stosowania taryf, jeśli ciepło wykorzystywane jest wyłącznie do celów technologicznych.

Projekt zakłada także zniesienie obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła w sytuacji, gdy trafia ono do przedsiębiorstwa przemysłowego z nowego źródła.

Deregulacja energetyki – wsparcie transformacji

W nowych przepisach pojawi się również definicja magazynu ciepła lub chłodu, co ma znaczenie dla planowanej transformacji systemów ciepłowniczych w kierunku ich elektryfikacji.

Dodatkowo kotły elektrodowe mają zostać uwzględnione jako źródła odnawialne na potrzeby spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnie z regulacjami unijnymi.

Projekt obejmuje także ułatwienia dla inwestycji w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, w tym zmiany w sposobie liczenia wskaźników niezbędnych do finansowania inwestycji w zeroemisyjne źródła ciepła.

Warto przypomnieć, że część proponowanych rozwiązań była już wcześniej procedowana, jednak poprzednia ustawa została zawetowana przez prezydenta.

